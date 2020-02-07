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Кандидата в вице-президенты от партии Моралеса хотят снять с выборов
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РИА Новости

Кандидата в вице-президенты от партии Моралеса хотят снять с выборов

03:22 07.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Боливия. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 7 фев - РИА Новости. Кандидат Движения к социализму (MAS) на пост вице-президента Боливии на предстоящих 3 мая выборах Давид Чокеуанка заявил РИА Новости, что политические оппоненты пытаются оспорить легитимность его выдвижения для ослабления позиций партии.
"Меня хотят отстранить, потому что их беспокоит усиление MAS. Ищут, как навредить или создать неопределённость, однако я уверен, что власти поступят корректно", - сказал Чокеуанка, который руководил боливийским МИД в правительстве экс-президента Эво Моралеса (бывший лидер MAS).
После выдвижения Чокеуанки на пост вице-президента в политических кругах Боливии стали звучать требования отстранить его от участия в выборах, поскольку он не отвечает требованиям к кандидату о постоянном проживании в стране.
Чокеуанка заявил, что термин "постоянное проживание" не означает необходимости оставаться в Боливии круглый год.
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"(В должности главы МИД) я побывал в Китае, Иране, Англии, Уругвае, Аргентине, Чили, Перу, Франции, Испании, в странах, с которыми мы строили интеграцию, но никогда не отсутствовал более месяца", - сказал он.
В воскресенье завершается этап проверки кандидатов, где Чокеуанка в паре с экс-министром экономики Луисом Арсе (кандидат в президенты) будут представлять социалистические силы Боливии.
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После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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