СМИ: большая группа мигрантов требует прохода из Сербии в Венгрию

"Около 400 мигрантов вечером в четверг собрались у пограничного пункта Келебия, вместе с ними около 50 детей, полтора десятка из которых стоят перед самой границей и выкрикивают "Откройте ворота" и держат плакаты "Хотим в Германию", - передает агентство.