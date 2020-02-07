СМИ: большая группа мигрантов требует прохода из Сербии в Венгрию

Группа мигрантов прибыла к сербско-венгерской границе в четверг во второй половине дня и расставила палатки близ КПП со стороны Сербии.
"Около 400 мигрантов вечером в четверг собрались у пограничного пункта Келебия, вместе с ними около 50 детей, полтора десятка из которых стоят перед самой границей и выкрикивают "Откройте ворота" и держат плакаты "Хотим в Германию", - передает агентство.
На место приехал министр обороны Сербии Александр Вулин, который курирует вопрос мигрантов. Он заявил, что собравшиеся были введены в заблуждение недобросовестными людьми, которые убедили их, что граница открыта. По его словам, собравшиеся получат должное обращение и помощь, но сербские власти не позволят "чтобы кто-то поссорил два государства – Сербию и Венгрию", дополняет агентство.
В конце января около 60 мигрантов прорвали ночью ограждение близ соседнего с Келебией КПП Хоргош 2, дежурные венгерские полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и остановили мигрантов. После этого венгерская полиция задержала четырех человек.
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