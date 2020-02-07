Кузнецова рассказала о возвращении из Сирии российских детей

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Еще 73 российских ребенка в ближайшее время будут вывезены с территории боевых действий, сирийских лагерей и тюрем, и у 74 детей удалось взять ДНК в двух неподконтрольных властям Сирии лагерях, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми, еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов.
"Сейчас мы привели 26, еще 9 привезем в ближайшее время. Мы обсуждали вопрос о розыске всех детей, которые находятся на территории и с президентом, и с руководством Сирии... Уже сейчас мы можем точно сказать, что в ближайшее время готовятся на вывоз порядка 73 детей", - сказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.
Кроме того, омбудсмен добавила, что российская сторона впервые смогла посетить еще один неподконтрольный властям лагерь "Рож" и взять ДНК еще у 21 ребенка на предмет выявления родственных связей с россиянами, а также врачи взяли ДНК у 53 детей из лагеря "Аль-Холь".
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. Накануне сайт уполномоченного сообщил, что с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и 8 - из Сирии.