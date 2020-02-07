Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T03:01+0300
https://ria.ru/20200207/1564375663.html
Кузнецова рассказала о возвращении из Сирии российских детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о возвращении из Сирии российских детей

03:01 07.02.2020
257
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Еще 73 российских ребенка в ближайшее время будут вывезены с территории боевых действий, сирийских лагерей и тюрем, и у 74 детей удалось взять ДНК в двух неподконтрольных властям Сирии лагерях, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми, еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов.
"Сейчас мы привели 26, еще 9 привезем в ближайшее время. Мы обсуждали вопрос о розыске всех детей, которые находятся на территории и с президентом, и с руководством Сирии... Уже сейчас мы можем точно сказать, что в ближайшее время готовятся на вывоз порядка 73 детей", - сказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.
Кроме того, омбудсмен добавила, что российская сторона впервые смогла посетить еще один неподконтрольный властям лагерь "Рож" и взять ДНК еще у 21 ребенка на предмет выявления родственных связей с россиянами, а также врачи взяли ДНК у 53 детей из лагеря "Аль-Холь".
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. Накануне сайт уполномоченного сообщил, что с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и 8 - из Сирии.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
22 января, 17:09Война в Сирии
Кузнецова рассказала о ходе подготовки к возвращению 86 детей из Сирии
000003
Обсудить 0
Война в СирииАнна КузнецоваСирияРоссияОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Семена подсолнечника
Россиянам посоветовали есть семечки "для красоты"
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
В посольстве пока не знают о состоянии россиян на лайнере в Японии
Мигранты около границы Сербии
СМИ: большая группа мигрантов требует прохода из Сербии в Венгрию
Военные вертолеты
Мехико рассматривает возможность поставок военных вертолетов из России
Йемен
США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды"*, заявил Трамп
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Эмиссар ООН по Сирии в субботу посетит Тегеран
Девушка надевает защитную маску
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Самолет аэродроме Чкаловский в Московской области
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Путин ввел патентное налогообложение животноводства и растениеводства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
06:24В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства
06:18Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
06:08В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
05:59Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить
05:55Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
05:49Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
05:41Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
05:39Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу
05:38Назван способ замедлить старение мозга
05:33Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове
05:25Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
05:20Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
05:19Оперштаб по коронавирусу обсудит завышение аптеками цен на лекарства
05:16США заявили о поддержке Турции в их ответе на действия Дамаска
05:11Лавров пригласил своего мексиканского коллегу посетить Москву
05:04В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
04:59В посольстве пока не знают о состоянии россиян на лайнере в Японии
04:51США возмущены убийством мирных протестующих в Ираке, заявил Помпео
04:48Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния