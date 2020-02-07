Кузнецова рассказала о возвращении из Сирии российских детей

"Сейчас мы привели 26, еще 9 привезем в ближайшее время. Мы обсуждали вопрос о розыске всех детей, которые находятся на территории и с президентом, и с руководством Сирии... Уже сейчас мы можем точно сказать, что в ближайшее время готовятся на вывоз порядка 73 детей", - сказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.