Мехико рассматривает возможность поставок военных вертолетов из России

"Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения "Рособоронэкспорта", в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолетов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ отметил, что в Мексике наиболее значимым объектом взаимодействия в этой сфере является центр по обслуживанию вертолетов. "Порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17 были поставлены в свое время в Мексику. Есть центр в городе Веракруз, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолетов получают необходимую квалификацию", - пояснил он.