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Мехико рассматривает возможность поставок военных вертолетов из России
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РИА Новости

Мехико рассматривает возможность поставок военных вертолетов из России

02:49 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенные вертолеты
Военные вертолеты
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Военные вертолеты. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом.
По словам Лаврова, российская военно-техническая продукция занимает достойное место на рынке Латинской Америки.
"Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения "Рособоронэкспорта", в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолетов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Глава МИД РФ отметил, что в Мексике наиболее значимым объектом взаимодействия в этой сфере является центр по обслуживанию вертолетов. "Порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17 были поставлены в свое время в Мексику. Есть центр в городе Веракруз, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолетов получают необходимую квалификацию", - пояснил он.
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Латинская АмерикаСергей ЛавровРособоронэкспортМексикаРоссияБезопасностьВ мире
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