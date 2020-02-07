В Риме выявили первый случай заражения итальянца новым коронавирусом

РИМ, 7 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Первый случай заражения итальянца Первый случай заражения итальянца коронавирусом 2019-nCoV выявлен в Риме , сообщил Высший институт здравоохранения Италии (Iss). Положительный результат дал тест на новый тип вируса, сделанный одному из граждан, прибывших в понедельник на родину из китайского Уханя.

По данным местных СМИ, Iss уведомил об этом членов специальной рабочей группы минздрава Италии по коронавирусу. Речь идет об одном из 56 итальянцев, прибывших в понедельник на военном самолете на родину из Уханя . Эти люди размещены в столичном военном городке Чеккиньола, где был введен карантин.

Ранее в четверг стало известно, что взрослый мужчина из числа прибывших из Уханя был доставлен в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме с повышенной температурой. Премьер Италии Джузеппе Конте подтвердил журналистам, что медицинские власти проводят необходимую проверку в связи с возможностью нового случая заражения коронавирусом.

На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух пожилых китайских туристов, которые сейчас проходят лечение в Lazzaro Spallanzani. В среду их состояние ухудшилось, и их перевели в отделение интенсивной терапии.

Совет министров Италии 31 января принял решение на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения. На осуществление этого постановления выделены 5 миллионов евро. Было также принято решение о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов.