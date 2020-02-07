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США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды"*, заявил Трамп
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РИА Новости

США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды"*, заявил Трамп

02:22 07.02.2020 (обновлено: 02:28 07.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / ShibamЙемен
Йемен
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / Shibam
Йемен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США уничтожили одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"* Касима ар-Рими в ходе контртеррористической операции в Йемене, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.
"По указанию президента Дональда Дж. Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове", - следует из заявления.
Трамп отметил, что его ликвидация наносит удар по "Аль-Каиде"* и "приближает нас к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности" США.
"Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред", - подчеркнул президент США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Пентагон
2 февраля, 22:01
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Дональд ТрампАль-КаидаЙеменСШАВ мире
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