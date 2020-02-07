США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды"*, заявил Трамп

"По указанию президента Дональда Дж. Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове", - следует из заявления.