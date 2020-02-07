США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды"*, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США уничтожили одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"* Касима ар-Рими в ходе контртеррористической операции в Йемене, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.
"По указанию президента Дональда Дж. Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове", - следует из заявления.
Трамп отметил, что его ликвидация наносит удар по "Аль-Каиде"* и "приближает нас к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности" США.
"Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред", - подчеркнул президент США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.