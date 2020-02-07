Лавров объяснил, из-за кого буксует "процесс Осло" по Венесуэле

"Мексика у истоков того, что мы называем механизмом Монтевидео, Мексика поддерживала инициативу Норвегии по продвижению "процесса Осло". К сожалению, из-за капризов самопровозглашенного господина Гуаидо этот процесс сейчас застрял, но есть позитивные сдвиги, имею в виду национальный диалог, который начат между правительством президента (Николаса) Мадуро и патриотически настроенными оппозиционерами", - добавил Лавров.

Он отметил, что Москва и Мехико выступают за то, чтобы такой диалог стал более инклюзивным.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.