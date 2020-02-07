Лавров объяснил, из-за кого буксует "процесс Осло" по Венесуэле

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что переговоры по урегулированию в Венесуэле в рамках "процесса Осло" буксуют из-за позиции незаконно провозгласившего себя временным президентом этой латиноамериканской страны Хуана Гуаидо, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я только что упомянул, что Россия и Мексика выступают за то, чтобы проблемы этой страны решались не на основе доктрины Монро, как мы слышим из Вашингтона об этих намерениях, не на основе попыток спровоцировать силовое противостояние, чтобы иметь предлог для вооружённого вмешательства, а исключительно мирными способами через диалог всех политических сил", - сказал Лавров.
"Мексика у истоков того, что мы называем механизмом Монтевидео, Мексика поддерживала инициативу Норвегии по продвижению "процесса Осло". К сожалению, из-за капризов самопровозглашенного господина Гуаидо этот процесс сейчас застрял, но есть позитивные сдвиги, имею в виду национальный диалог, который начат между правительством президента (Николаса) Мадуро и патриотически настроенными оппозиционерами", - добавил Лавров.
Он отметил, что Москва и Мехико выступают за то, чтобы такой диалог стал более инклюзивным.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.