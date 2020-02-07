Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Москва выступает против того, чтобы Венесуэле извне навязывались рецепты по смене режима, решить кризис можно только путем диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы начали свой вопрос с фразы о том, не может ли Россия согласовать условия для ухода (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро. Мы это проходили. Вокруг этого формировалась инициатива Евросоюза, вокруг этого формировалась инициатива так называемой "группы Лимы". Мы не считаем подобные инициативы полезными или продуктивными", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, те, кто считают, как это делают многие страны на Западе, что "диалог нужен, но только с единственной целью - обсудить критерии смены режима - это уже не посредничество, а навязывание рецептов извне".
"Мы слышим заявления из Вашингтона о том, что никаких вариантов не может быть, кроме как смены нынешнего президента. В открытую грозятся всеми опциями, которые остаются на столе", - добавил министр, подчеркнув, что решение кризиса в Венесуэле можно найти только путем диалога без предварительных условий.