Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле

"Вы начали свой вопрос с фразы о том, не может ли Россия согласовать условия для ухода (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро. Мы это проходили. Вокруг этого формировалась инициатива Евросоюза, вокруг этого формировалась инициатива так называемой "группы Лимы". Мы не считаем подобные инициативы полезными или продуктивными", - сказал Лавров журналистам.