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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T01:59+0300
https://ria.ru/20200207/1564375288.html
Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339078_0:264:2760:1817_1036x0_80_0_0_9a0e21c01c4c66221991ebc2d5efee61.jpg
РИА Новости

Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе

01:55 07.02.2020 (обновлено: 01:59 07.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ООН, 7 фев – РИА Новости. Иран готов выступить посредником в разрешении политических разногласий Турции и Сирии в контексте ситуации в Идлибе, заявил, выступая на заседании СБ ООН, постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
"Будучи одним из гарантов астанинского формата, ИРИ готова выступить посредником, чтобы внести вклад в политическое урегулирование нынешних разногласий между Турцией и Сирией в том, что касается ситуации в Идлибе. Предстоящий саммит гарантов астанинского формата, который должен пройти в ближайшем будущем в Тегеране, предоставляет существенную возможность для всеобъемлющего рассмотрения ситуации в Сирии", - сказал Тахт-Раванчи.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
Позже турецкий лидер заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМаджид Тахт-РаванчиИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияИранВ мире
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