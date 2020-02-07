Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост

"Образы прошлого, упростившись до предела, станут взаимоисключающими. Тем самым путь к созданию евразийского конгломерата будет закрыт. ЕС получит не единство на антироссийской основе, а все более жесткую националистическую поляризацию внутри, потому что новая трактовка будет повсеместно стимулировать именно такие силы", – заключил политолог.