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Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
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РИА Новости

Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост

01:56 07.02.2020 (обновлено: 02:56 07.02.2020)
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© РИА Новости / Б. БорисовЗаключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
© РИА Новости / Б. Борисов
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз столкнулся с кризисом, вызванным в том числе выходом Британии из объединения, что стало причиной обострения исторической полемики и вольной трактовки истории Второй мировой войны странами Европы. Об этом рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью "Известиям".
Политолог считает, что Brexit поставил под угрозу единство стран, которые входят в состав ЕС. Представители Западной Европы в попытке найти точки соприкосновения решили принять версию стран Восточной Европы, которые, войдя в Евросоюз, заявили о "страхе" перед Россией. В результате для европейских стран это стало "более чем приемлемой ценой за поддержание общности".

"На этом фоне – очередная вспышка исторической полемики. Острее прежних, поскольку от "СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны" начался плавный переход к "СССР несет ответственность за Холокост". Это уже и моральный, и политический водораздел, который практически невозможно преодолеть", – заявил Лукьянов.

Он прогнозирует негативный сценарий развития событий. Речь идет о "войнах памяти", которые "приведут к глубокому концептуальному размежеванию между Россией и Европой".

"Образы прошлого, упростившись до предела, станут взаимоисключающими. Тем самым путь к созданию евразийского конгломерата будет закрыт. ЕС получит не единство на антироссийской основе, а все более жесткую националистическую поляризацию внутри, потому что новая трактовка будет повсеместно стимулировать именно такие силы", – заключил политолог.

По мнению эксперта, в будущем это может спровоцировать "конфликты и столкновения в Европе и между Европой и Россией, которые сейчас невозможно себе вообразить".
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BrexitМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Восточная ЕвропаХолокостВторая мировая война (1939-1945)ЕвросоюзВеликобританияМоскваЕвропаРоссияВ мире
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