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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-07T01:47+0300
https://ria.ru/20200207/1564375187.html
Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020934_0:132:2965:1800_1036x0_80_0_0_8817f36030f5eaf408a7e8b4a125b0d9.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле

01:47 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
© РИА Новости / Максим Блинов
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МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Россия и Мексика разделяют подход к разрешению политического кризиса в Венесуэле через диалог политических сил, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочей встречи с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом в Мехико.
"С общей позицией мы выступили по отношению к ситуации в Венесуэле и вокруг неё. Как и Россия, Мексика выступает за решение всех проблем в этой стране исключительно через диалог между правительством и оппозицией, инклюзивный диалог всех политических сил", - сказал Лавров.
Министр добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы регион Латинской Америки и Карибского бассейна продолжал формироваться в качестве важного центра многополярного мироустройства.
Нынешний визит Лаврова в Мексику стал третьим с момента его назначения министром иностранных дел России (до этого он был здесь в 2005 и 2010 годах).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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При этом турне Лаврова по региону - второе за последние полгода, летом он уже посетил Кубу, Бразилию, Суринам.
Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.
После пресс-конференции в Мехико Лавров немедленно направился в аэропорт, чтобы вылететь в Каракас, где его примет президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД МексикиНиколас МадуроСергей ЛавровВенесуэлаМексикаРоссияВ мире
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