Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Россия и Россия и Мексика разделяют подход к разрешению политического кризиса в Венесуэле через диалог политических сил, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочей встречи с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом в Мехико.

"С общей позицией мы выступили по отношению к ситуации в Венесуэле и вокруг неё. Как и Россия, Мексика выступает за решение всех проблем в этой стране исключительно через диалог между правительством и оппозицией, инклюзивный диалог всех политических сил", - сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы регион Латинской Америки и Карибского бассейна продолжал формироваться в качестве важного центра многополярного мироустройства.

Нынешний визит Лаврова в Мексику стал третьим с момента его назначения министром иностранных дел России (до этого он был здесь в 2005 и 2010 годах).

При этом турне Лаврова по региону - второе за последние полгода, летом он уже посетил Кубу, Бразилию, Суринам.

Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.