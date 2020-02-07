США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров

Он отметил, что "на такой позиции далеко не уедешь".

"Не стесняясь, американские официальные лица заявляют, что Вашингтон привержен доктрине Монро. Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, это ваше суверенное право. Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они ни занимали по Венесуэле или любой другой международной проблеме",- добавил российский министр.