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США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
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РИА Новости

США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров

01:43 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что США вместо того, чтобы взаимодействовать в многосторонних форматах, в том числе в латиноамериканском регионе, до сих пор одержимы идеей диктата, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.
"Речь идет не только о конкретном кризисе в Венесуэле или где-то еще, речь идет о судьбах открытой глобальной международной торговой системы. Эти принципы грубейшим образом игнорируются, подрываются нашими американскими коллегами. Мы об этом с ними говорим, к сожалению, они на каком-то уровне проявляют понимание, но преобладает все-таки стремление любыми способами не позволить никому перечить США",- сказал Лавров на пресс-конференции в Мехико.
"Наши и ваши американские коллеги одержимы идеей диктата в этом регионе",- добавил Лавров.
Он отметил, что "на такой позиции далеко не уедешь".
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"Нужно работать в многостороннем формате, а не пытаться возрождать однополярную модель мироустройства",- сказал глава МИД РФ.
"Не стесняясь, американские официальные лица заявляют, что Вашингтон привержен доктрине Монро. Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, это ваше суверенное право. Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они ни занимали по Венесуэле или любой другой международной проблеме",- добавил российский министр.
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