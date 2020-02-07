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2020-02-07T01:37+0300
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Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
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РИА Новости

Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"

01:37 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома "Байконур", вывела разгонный блок "Фрегат-М" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета "Союз" была запущена в 00.42 мск с 31-й площадки "Байконура".
В 00.52 мск блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" на суборбитальной траектории.
Ожидается, что выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет обеспечено за счет двух включений двигателя "Фрегата". Аппараты OneWeb планируется отделять от "Фрегата" группами по два или четыре спутника в период с 01.54 до 04.27 мск.
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
27 декабря 2019, 09:44Сказано в эфире
"Хороший темп". Эксперт о космических пусках РФ в уходящем годуРакета, запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту аппараты связи и военный спутник. Успехи России в космосе оценил в эфире радио Sputnik политолог Иван Коновалов.
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Хочу стать космонавтомСоюз-2.1бOneWebКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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