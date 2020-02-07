Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"

В 00.52 мск блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" на суборбитальной траектории.

Ожидается, что выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет обеспечено за счет двух включений двигателя "Фрегата". Аппараты OneWeb планируется отделять от "Фрегата" группами по два или четыре спутника в период с 01.54 до 04.27 мск.