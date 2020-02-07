Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома "Байконур", вывела разгонный блок "Фрегат-М" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета "Союз" была запущена в 00.42 мск с 31-й площадки "Байконура".
В 00.52 мск блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" на суборбитальной траектории.
Ожидается, что выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет обеспечено за счет двух включений двигателя "Фрегата". Аппараты OneWeb планируется отделять от "Фрегата" группами по два или четыре спутника в период с 01.54 до 04.27 мск.