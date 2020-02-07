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Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
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РИА Новости

Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны

01:31 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. США обещали России скоро дать ответ на предложение совместно заявить о недопустимости глобальной ядерной войны, Москва надеется, что он будет позитивным, сказал глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее Лавров в ходе визита в Вашингтон заявил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, что предложил ему принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.
"Мы предложили Соединенным Штатам где-то полтора года назад повторить то, что сказали Советский союз и США еще в предыдущую эпоху - в эпоху окончания Холодной войны, когда Горбачев и Рейган подписали заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть, в ней не может быть победителей, поэтому ядерная война никогда не может быть развязана. Полтора года назад мы предложили Соединенным Штатам, чтобы успокоить мировое общественное мнение, просто повторить дословно то, что уже было сказано нашими странами в ту эпоху", - напомнил Лавров на пресс-конференции.
"Предложение находится на столе. Соединенные Штаты нам обещают вскоре дать ответ. Будем надеяться, что он будет позитивным", - сказал российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации Инициатива по предотвращению ядерной угрозы Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
7 ноября 2019, 16:22
Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил Лавров
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Майк ПомпеоСергей ЛавровРоссияСШАБезопасностьВ мире
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