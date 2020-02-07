Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Днем ранее сообщалось о 549 погибших.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 22 112 человек. Из больниц было выписано всего 817 пациентов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV