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Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
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РИА Новости

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек

01:27 07.02.2020 (обновлено: 01:52 07.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Днем ранее сообщалось о 549 погибших.
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В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 22 112 человек. Из больниц было выписано всего 817 пациентов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
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