Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Кризис в Венесуэле нужно урегулировать путем диалога без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы слышим заявления из Вашингтона о том, что никаких вариантов не может быть кроме смены нынешнего президента, в открытую грозятся всеми опциями, которые остаются на столе. Регулярно устраиваются провокации, это не наш подход и не подход наших мексиканских партнёров", - сказал Лавров журналистам.
"Диалог без предварительных условий. Только тогда все стороны смогут договариваться о взаимоприемлемых решения по преодолению нынешнего кризиса. Если результат диалога заранее определён, это не посредничество, а диктат", - добавил министр.