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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-07T01:06+0300
https://ria.ru/20200207/1564374873.html
Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/79/1563487993_0:315:3024:2016_1036x0_80_0_0_5b26968a8a7f6372d3bf9d1555253aec.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле

01:06 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Кризис в Венесуэле нужно урегулировать путем диалога без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы слышим заявления из Вашингтона о том, что никаких вариантов не может быть кроме смены нынешнего президента, в открытую грозятся всеми опциями, которые остаются на столе. Регулярно устраиваются провокации, это не наш подход и не подход наших мексиканских партнёров", - сказал Лавров журналистам.
"Диалог без предварительных условий. Только тогда все стороны смогут договариваться о взаимоприемлемых решения по преодолению нынешнего кризиса. Если результат диалога заранее определён, это не посредничество, а диктат", - добавил министр.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровВенесуэлаСШАВ мире
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