Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле

"Мы слышим заявления из Вашингтона о том, что никаких вариантов не может быть кроме смены нынешнего президента, в открытую грозятся всеми опциями, которые остаются на столе. Регулярно устраиваются провокации, это не наш подход и не подход наших мексиканских партнёров", - сказал Лавров журналистам.