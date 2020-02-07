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Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз

00:38 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом целесообразность введения безвизового режима для граждан двух стран.
"Отдельно говорили о целесообразности введения безвизового режима для поездок граждан наших стран на взаимной основе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой.
"Подавляющее большинство государств Латинской Америки и Карибского бассейна уже заключили с Российской Федерацией межправительственное соглашение о безвизовых поездках", - напомнил он.
Лавров добавил, что когда страны решат проблему с визами, количество российских туристов увеличится.
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