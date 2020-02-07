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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T04:42+0300
https://ria.ru/20200207/1564374561.html
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155223/67/1552236733_0:337:3042:2048_1036x0_80_0_0_fb0fc9be0191b80f660058a32fb2e5a5.jpg
РИА Новости

В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

00:34 07.02.2020 (обновлено: 04:42 07.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет аэродроме "Чкаловский" в Московской области
Самолет аэродроме Чкаловский в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет аэродроме "Чкаловский" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из тюрем и неподконтрольных государству лагерей в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Дальше пассажиров повезут в "НМИЦ здоровья детей".
Ранее Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми, еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Как сообщила Кузнецова журналистам, большинство из детей, вернувшихся из Сирии или еще дожидающихся там документов, в возрасте от шести до восьми лет.
По ее словам, на следующем этапе будут вывозить с территорий боевых действий уже совсем маленьких детей, рожденных на сирийской территории. Кузнецова подчеркнула. что несмотря на то что переговоры с руководством лагерей были непростые, договоренности были достигнуты.
Кузнецова подчеркнула, что находиться на этих территориях опасно для детской жизни.
"Не один ребенок погибает там ежедневно. За то время, когда мы готовили поездку, поступала уже информация о детской гибели, поэтому мы забрали всех детей, которых было возможно забрать в этот приезд", — сказала она.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана межведомственная спецкомиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
Ранее сайт уполномоченного сообщил, что с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и восемь — из Сирии.
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Война в СирииХмеймимАнна КузнецоваВойна в СирииАэродром ЧкаловскийМосковская область (Подмосковье)СирияРоссия
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