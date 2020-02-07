Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко , лидеры обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов. Одним из самых важных вопросов на повестке для по-прежнему остается тема поставок в Минск российских нефти и газа.

"Седьмого февраля 2020 года в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лукашенко, ранее анонсируя свою встречу с Путиным, говорил о том, что "некий момент истины наступил", "мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать".

После Помпео

Первого февраля Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Белорусский лидер тогда заявил, что встреча с Помпео была действительно дружеским обменом мнениями и госсекретарь США понимает "проблемы" республики, в том числе во взаимоотношениях с РФ, и обещал помощь.

Лукашенко также выразил удивление тем, что в связи с визитом Помпео "в России озаботились" и "целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь". По его словам, в республике, напротив, радуются, когда россияне и американцы "обнимаются и целуются". Он также отметил, что Минск хочет честных отношений с Россией, но сам определяет свою внешнюю политику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что данный визит в Кремле рассматривают как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений. Вместе с тем там считают маловероятным "сверхблизкое сближение" Белоруссии и США.

Нефть и газ

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко ранее сообщал, что Москва и Минск в конце текущей недели планируют обсудить поставки и формирование цен на нефть и газ.

Накануне встречи с Путиным Лукашенко провел совещание по эффективной работе ТЭК, в ходе которого он отметил необходимость "обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и... преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в... экономике в связи с последними событиями в мире и, прежде всего, во взаимоотношениях с Россией".

Президент Белоруссии обратил внимание на то, что Россия в январе поставила лишь 500 тысяч тонн нефти вместо 2 миллионов тонн, как это предусмотрено согласованным балансом, и потребовал от правительства доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства". По его словам, разногласия по энергетическим вопросам у Минска и Москвы происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

Он отметил, что Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики, однако "ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров". Лукашенко также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы должны работать, Минск должен обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, но и выполнять обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам. При этом белорусский лидер потребовал от правительства "иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой".

По мнению президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти, потенциальные экономические последствия для бюджета и платежного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми, в случае если договоренности по поставкам в Минск российских энергоносителей достичь не удастся.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.

Помимо этого, не решен окончательно вопрос об условиях поставки российского газа в республику. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.

Вопрос интеграции

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что ожидает обсуждения на встрече лидеров двух стран не только оперативных вопросов в энергетической сфере, но также интеграционной повестки. Он напомнил, что по большинству "дорожных карт" "либо найдено полное взаимопонимание, либо сближение подходов таково, что можно говорить о том, что такая работа будет успешно продолжена с выходом на результат в ближайшие месяцы, в ближайшее время".

По словам дипломата, важным вопросом для Белоруссии и России является развитие взаимодействия на уровне регионов, которое "дает достаточно быстрые результаты". Мезенцев считает, что межрегиональное взаимодействие - это "особая часть белорусско-российской работы, которой надо уделять еще большее внимание.

Власти РФ и Белоруссии к 20-летию договора о создании Союзного государства , который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, планировали принять программу углубления интеграции. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран Максим Орешкин, занимавший тогда пост министра экономического развития РФ, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих остается открытым.

Кредиты

Лукашенко заявил, что Минск платит РФ по ранее взятым кредитам один миллиард долларов в год и не просит у нее никаких денег, а предлагает сотрудничество, но "это должно быть честно, прозрачно и искренне".

В октябре прошлого года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Белоруссия больше не запрашивает у России госкредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет. При этом в декабре Белоруссия получила от Китая 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов), предусмотренных ранее подписанным соглашением о предоставлении срочного кредита на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением российского госкредита.