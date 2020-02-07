Вышла книга о Диане Арбениной и "Ночных снайперах"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Книга журналиста и писателя Михаила Марголиса "Редкая птица. Первая авторизованная биография Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" появилась в книжных магазинах, рассказали авторы на пресс-конференции в четверг.
"Когда речь зашла о книге, мы с Дианой стали много общаться, чтобы все получилось. И это при том, что мы постоянно находимся в разъездах. Поэтому какие-то вопросы обсуждали онлайн, — рассказал Михаил Марголис.
Диана Арбенина, которая в четверг увидела книгу впервые, растрогалась.
"Эта книга ко мне не имеет, в общем-то, никакого отношения. Это не автобиография, а работа Миши Марголиса, которую я сегодня при вас открыла впервые. Его взгляд на мою жизнь — журналиста с большой буквы и моего друга", — уточнила певица.
Исполнительница подчеркнула, что долго не соглашалась на книгу. Лидер группы "Ночные снайперы" не понимает, что о ней можно написать.
"Я сначала бегала от него. У меня же много гастролей, поэтому сделать это было достаточно просто. Потом вдруг проснулась совесть. Надо же уважать парня. — призналась Арбенина, — Сейчас я открыла эту книгу и хочу сказать тебе спасибо".
В интернет-магазинах уже можно сделать предзаказ. Тираж издания – шесть тысяч. По мнению Марголиса, этого даже много. Но главный редактор издательства Рамиль Фасхутдинов считает иначе.
"В книге очень много фотографий, эмоций, очень много сил в нее вложили. Я думаю, что она будет успешной, и не сомневаюсь, что ее раскупят за неделю", — заявил Фасхутдинов.