Вышла книга о Диане Арбениной и "Ночных снайперах"

"Я сначала бегала от него. У меня же много гастролей, поэтому сделать это было достаточно просто. Потом вдруг проснулась совесть. Надо же уважать парня. — призналась Арбенина, — Сейчас я открыла эту книгу и хочу сказать тебе спасибо".