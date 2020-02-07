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Туризм
2020-02-07T00:22+0300
https://ria.ru/20200207/1564365523.html
В США турист запускал в номер отеля грызунов, чтобы не платить за него
https://cdn23.img.ria.ru/images/156235/01/1562350114_0:30:2863:1640_1036x0_80_0_0_55867e701a7e14612500447ff23a50d8.jpg
РИА Новости

В США турист запускал в номер отеля грызунов, чтобы не платить за него

00:22 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В американском штате Юта госслужащий Райан Сентелле при заселении в номера отелей запускал туда грызунов, чтобы не оплачивать проживание, сообщает The Sun.
Когда турист входил в комнату, он выпускал мышей. Через какое-то время жаловался персоналу, показывая помет грызунов.
Служащие вызывали службу дезинфекции.
В нескольких гостиницах номера были повреждены постояльцем или его грызунами.
Райан был задержан полицией и признался, что действовал по отработанной схеме как минимум в трех отелях Юты. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до тысячи долларов.
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