В США турист запускал в номер отеля грызунов, чтобы не платить за него

Когда турист входил в комнату, он выпускал мышей. Через какое-то время жаловался персоналу, показывая помет грызунов.

В нескольких гостиницах номера были повреждены постояльцем или его грызунами.

Райан был задержан полицией и признался, что действовал по отработанной схеме как минимум в трех отелях Юты. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до тысячи долларов.