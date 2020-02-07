В США турист запускал в номер отеля грызунов, чтобы не платить за него

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В американском штате Юта госслужащий Райан Сентелле при заселении в номера отелей запускал туда грызунов, чтобы не оплачивать проживание, сообщает The Sun.
Когда турист входил в комнату, он выпускал мышей. Через какое-то время жаловался персоналу, показывая помет грызунов.
Служащие вызывали службу дезинфекции.
В нескольких гостиницах номера были повреждены постояльцем или его грызунами.
Райан был задержан полицией и признался, что действовал по отработанной схеме как минимум в трех отелях Юты. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до тысячи долларов.
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