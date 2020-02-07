Диета и сердце. Врач объяснил, что на самом деле защищает от инфаркта

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Американские ученые выяснили, что любовь к продуктам с высоким содержанием серных аминокислот — мясу, молоку, орехам — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А низкобелковая пища, наоборот, благотворно сказывается на здоровье. Похожий эффект, по некоторым данным, производят шоколад и какао-бобы. РИА Новости разбирается, существует ли диета, способная предотвратить инфаркт.

Бодрящий кофеин

Длившееся шестнадцать лет исследование, в котором приняли участие свыше полумиллиона человек из десяти европейских стран, показало : люди, пьющие много кофе, как правило, реже умирают от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

По мнению немецких ученых это может быть связано с действием белка р27, на активность которого опосредованно влияет кофеин. Биологи из Университета имени Генриха Гейне, изучая митохондрии в основных типах клеток сердечной мышцы, заметили, что практически везде присутствует это вещество. Оно стимулирует миграцию эндотелиальных клеток, выстилающих стенки сосудов, а также защищает их от клеточной смерти. Кроме того, р27 способствует миграции клеток соединительной ткани — фибробластов. Они играют важную роль в заживлении ран, и чем выше их активность, тем быстрее сердце восстанавливается после инфаркта миокарда.

Эксперименты на клеточных культурах и животных показали, что p27 проникает в митохондрии по сигнальным путям, опосредованным кофеином. Там белок усиливает процессы клеточного дыхания. В некоторых случаях он даже способен останавливать запрограммированную гибель клеток сердца из-за высоких нагрузок или ишемии. Правда, для этого человеку надо выпивать не меньше четырех чашек кофе в сутки.

Ежедневную норму ученые подсчитали на стареющих мышах, которым давали воду с кофеином. Его концентрация составляла 30-50 микромоль на литр — именно столько попадает в сыворотку человеческой крови после четырех-пяти чашек кофе. Через десять дней эксперимента состояние животных улучшилось.

Одним польза, другим вред

Специалисты предупреждают, что одно и то же количество кофеина может совершенно по-разному действовать на людей. Почти 90 процентов этого вещества, попадая в организм человека, разлагается цитохромом CYP1A2, чья активность (а следовательно, и скорость переработки кофеина) зависит от варианта гена, отвечающего за синтез цитохрома. У одних людей — носителей аллели С — даже две ежедневные чашки кофе могут значительно увеличить риск развития инфаркта миокарда. А тем, кому от природы достался вариант АА, то же количество, наоборот, улучшит состояние сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, на работу гена CYP1A2, независимо от его варианта, может влиять курение. Показано , что печень любителей сигарет перерабатывает кофеин на 50 процентов быстрее, чем печень некурящих людей. А значит, для получения кофеинового эффекта им надо выпить намного больше кофе.

"Развитие сердечно-сосудистых заболеваний зависит сразу от очень многих факторов — и от генетики, и от образа жизни, и от среды обитания. Продукты питания, бесспорно, играют роль, но никоим образом не лидирующую. Есть исследования, показывающие влияние кофе или зеленого чая на сердце. Но, во-первых, в разных сортах содержание кофеина различается. Во-вторых, благотворное действие этих напитков перечеркивается вредными привычками. Скажем, десять чашек зеленого чая, содержащего полезные флавоноиды, не перекроют вредности одной сигареты", — отметил в разговоре с РИА Новости академик Юрий Беленков, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета, директор клиники имени А. А. Остроумова.

Цвет имеет значение

Американские ученые, проанализировавшие данные десятилетнего наблюдения за 11 тысячами добровольцев, пришли к выводу, что для защиты от инсульта и инфаркта стоит отказаться от мяса и молока или хотя бы частично заменить их овощами и фруктами. Согласно результатам их работы , любители низкобелковой пищи реже страдали кардиометаболическими заболеваниями.

По мнению китайских специалистов, чтобы иметь здоровое сердце, надо не меньше трех раз в неделю пить зеленый чай. Они проанализировали данные о 100 тысячах человек, у которых на момент начала исследования, в 1998 году, не было диагностировано болезней сердца, инсульта или рака. Среднее время наблюдения за участниками составило 7,3 года. За это время в группе приверженцев зеленого чая отмечено на 20 процентов меньше случаев инфаркта и инсульта, чем среди тех, кто не употреблял этот напиток, а риск смертельных заболеваний сердца и вовсе снизился на 22 процента.

© Иллюстрация РИА Новости Согласно сразу нескольким исследованиям, кофеин и флавоноиды, содержащиеся в зеленом чае, укрепляют сердце и сосуды. Однако есть работы, показывающие, что эти вещества не на всех людей действуют одинаково. Более того, в некоторых случаях они могут быть опасны для сердца © Иллюстрация РИА Новости Согласно сразу нескольким исследованиям, кофеин и флавоноиды, содержащиеся в зеленом чае, укрепляют сердце и сосуды. Однако есть работы, показывающие, что эти вещества не на всех людей действуют одинаково. Более того, в некоторых случаях они могут быть опасны для сердца

Кроме того, у пожилых любителей чая ишемическая болезнь сердца и инсульт в среднем развивались на 1,4 года позже, чем у людей, редко его пьющих. Однако благоприятное влияние на здоровье оказывал только зеленый чай. Предпочитающие черный страдали от проблем с сердцем и сосудами так же часто, как те, кто его вообще не пил.

Авторы работы предполагают, что эффективность чая связана с содержащимися в нем полифенолами. Эти вещества снижают кровяное давление, уровень липидов и липопротеинов в крови — показателей, повышение которых может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Шоколад как антиоксидант

Какао и горький шоколад могут снизить риск развития болезней сердца и сосудов, считают американские исследователи. Они проанализировали результаты 19 клинических испытаний флаванолов — веществ, содержащихся в какао-бобах и, как считается, производящих антиоксидантный эффект на организм, нейтрализуя при этом активные формы кислорода, которые могут повредить ДНК.

В этих испытаниях участвовал 1131 человек. Все добровольцы принимали флаванолы от двух недель до года. В течение этого времени они несколько раз сдавали кровь. Результаты анализов, полученные разными специалистами, оказались очень похожи. В частности, антиоксиданты, присутствующие в какао, благоприятно влияли на чувствительность тканей к инсулину и липидный профиль. Они повышали уровень так называемого хорошего холестерина и уменьшали количество инсулина натощак. Причем на эти эффекты не влияли форма принимаемых препаратов, пол, возраст и заболевания участников.