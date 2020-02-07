Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-07T13:37+0300
https://ria.ru/20200207/1564365360.html
Диета и сердце. Врач объяснил, что на самом деле защищает от инфаркта
https://cdn25.img.ria.ru/images/155921/54/1559215444_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d08e58cffa700bd0f2194e68fcd6e095.jpg
РИА Новости

Диета и сердце. Врач объяснил, что на самом деле защищает от инфаркта

08:00 07.02.2020 (обновлено: 13:37 07.02.2020)
18626
© Depositphotos / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ
© Depositphotos / rbhavana
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Американские ученые выяснили, что любовь к продуктам с высоким содержанием серных аминокислот — мясу, молоку, орехам — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А низкобелковая пища, наоборот, благотворно сказывается на здоровье. Похожий эффект, по некоторым данным, производят шоколад и какао-бобы. РИА Новости разбирается, существует ли диета, способная предотвратить инфаркт.

Бодрящий кофеин

Длившееся шестнадцать лет исследование, в котором приняли участие свыше полумиллиона человек из десяти европейских стран, показало: люди, пьющие много кофе, как правило, реже умирают от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
По мнению немецких ученых это может быть связано с действием белка р27, на активность которого опосредованно влияет кофеин. Биологи из Университета имени Генриха Гейне, изучая митохондрии в основных типах клеток сердечной мышцы, заметили, что практически везде присутствует это вещество. Оно стимулирует миграцию эндотелиальных клеток, выстилающих стенки сосудов, а также защищает их от клеточной смерти. Кроме того, р27 способствует миграции клеток соединительной ткани — фибробластов. Они играют важную роль в заживлении ран, и чем выше их активность, тем быстрее сердце восстанавливается после инфаркта миокарда.
Эксперименты на клеточных культурах и животных показали, что p27 проникает в митохондрии по сигнальным путям, опосредованным кофеином. Там белок усиливает процессы клеточного дыхания. В некоторых случаях он даже способен останавливать запрограммированную гибель клеток сердца из-за высоких нагрузок или ишемии. Правда, для этого человеку надо выпивать не меньше четырех чашек кофе в сутки.
Ежедневную норму ученые подсчитали на стареющих мышах, которым давали воду с кофеином. Его концентрация составляла 30-50 микромоль на литр — именно столько попадает в сыворотку человеческой крови после четырех-пяти чашек кофе. Через десять дней эксперимента состояние животных улучшилось.
Больное сердце
21 января, 13:48РИА Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов

Одним польза, другим вред

Специалисты предупреждают, что одно и то же количество кофеина может совершенно по-разному действовать на людей. Почти 90 процентов этого вещества, попадая в организм человека, разлагается цитохромом CYP1A2, чья активность (а следовательно, и скорость переработки кофеина) зависит от варианта гена, отвечающего за синтез цитохрома. У одних людей — носителей аллели С — даже две ежедневные чашки кофе могут значительно увеличить риск развития инфаркта миокарда. А тем, кому от природы достался вариант АА, то же количество, наоборот, улучшит состояние сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, на работу гена CYP1A2, независимо от его варианта, может влиять курение. Показано, что печень любителей сигарет перерабатывает кофеин на 50 процентов быстрее, чем печень некурящих людей. А значит, для получения кофеинового эффекта им надо выпить намного больше кофе.
"Развитие сердечно-сосудистых заболеваний зависит сразу от очень многих факторов — и от генетики, и от образа жизни, и от среды обитания. Продукты питания, бесспорно, играют роль, но никоим образом не лидирующую. Есть исследования, показывающие влияние кофе или зеленого чая на сердце. Но, во-первых, в разных сортах содержание кофеина различается. Во-вторых, благотворное действие этих напитков перечеркивается вредными привычками. Скажем, десять чашек зеленого чая, содержащего полезные флавоноиды, не перекроют вредности одной сигареты", — отметил в разговоре с РИА Новости академик Юрий Беленков, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета, директор клиники имени А. А. Остроумова.
Гипертрофическая кардиомиопатия
3 февраля, 16:41РИА Наука
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Цвет имеет значение

Американские ученые, проанализировавшие данные десятилетнего наблюдения за 11 тысячами добровольцев, пришли к выводу, что для защиты от инсульта и инфаркта стоит отказаться от мяса и молока или хотя бы частично заменить их овощами и фруктами. Согласно результатам их работы, любители низкобелковой пищи реже страдали кардиометаболическими заболеваниями.
По мнению китайских специалистов, чтобы иметь здоровое сердце, надо не меньше трех раз в неделю пить зеленый чай. Они проанализировали данные о 100 тысячах человек, у которых на момент начала исследования, в 1998 году, не было диагностировано болезней сердца, инсульта или рака. Среднее время наблюдения за участниками составило 7,3 года. За это время в группе приверженцев зеленого чая отмечено на 20 процентов меньше случаев инфаркта и инсульта, чем среди тех, кто не употреблял этот напиток, а риск смертельных заболеваний сердца и вовсе снизился на 22 процента.
© Иллюстрация РИА НовостиСогласно сразу нескольким исследованиям, кофеин и флавоноиды, содержащиеся в зеленом чае, укрепляют сердце и сосуды. Однако есть работы, показывающие, что эти вещества не на всех людей действуют одинаково. Более того, в некоторых случаях они могут быть опасны для сердца
Как защитить сердце и сосуды с помощью диеты
© Иллюстрация РИА Новости
Согласно сразу нескольким исследованиям, кофеин и флавоноиды, содержащиеся в зеленом чае, укрепляют сердце и сосуды. Однако есть работы, показывающие, что эти вещества не на всех людей действуют одинаково. Более того, в некоторых случаях они могут быть опасны для сердца
Кроме того, у пожилых любителей чая ишемическая болезнь сердца и инсульт в среднем развивались на 1,4 года позже, чем у людей, редко его пьющих. Однако благоприятное влияние на здоровье оказывал только зеленый чай. Предпочитающие черный страдали от проблем с сердцем и сосудами так же часто, как те, кто его вообще не пил.
Авторы работы предполагают, что эффективность чая связана с содержащимися в нем полифенолами. Эти вещества снижают кровяное давление, уровень липидов и липопротеинов в крови — показателей, повышение которых может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Приготовление кофе
22 ноября 2019, 20:53
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Шоколад как антиоксидант

Какао и горький шоколад могут снизить риск развития болезней сердца и сосудов, считают американские исследователи. Они проанализировали результаты 19 клинических испытаний флаванолов — веществ, содержащихся в какао-бобах и, как считается, производящих антиоксидантный эффект на организм, нейтрализуя при этом активные формы кислорода, которые могут повредить ДНК.
В этих испытаниях участвовал 1131 человек. Все добровольцы принимали флаванолы от двух недель до года. В течение этого времени они несколько раз сдавали кровь. Результаты анализов, полученные разными специалистами, оказались очень похожи. В частности, антиоксиданты, присутствующие в какао, благоприятно влияли на чувствительность тканей к инсулину и липидный профиль. Они повышали уровень так называемого хорошего холестерина и уменьшали количество инсулина натощак. Причем на эти эффекты не влияли форма принимаемых препаратов, пол, возраст и заболевания участников.
"Гипотетически вещества, содержащиеся в зеленом чае или какао, полезны для сосудов. Но не более чем. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний намного важнее вовремя прийти к кардиологу. По современным критериям мужчина должен это сделать в 35 лет, а женщина — в период планирования беременности и где-нибудь после 47. На приеме у врача обязательно надо рассказать семейный анамнез, потому что многие сердечно-сосудистые заболевания передаются по наследству. Кардиолог посмотрит уровни холестерина и глюкозы, массу тела, физическую активность пациента и определит, как ему жить дальше. Надо ли начинать профилактически принимать препараты, модифицировать образ жизни, бросать курить, резко ограничить количество алкоголя и так далее. Это самая нудная, самая скучная методика, но она самая действенная", — подчеркнул профессор Беленков.
Врач
15 декабря 2019, 09:14
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
10612124527
Обсудить 0
РИА НаукаЮрий БеленковКофеининсультинфарктыЗдоровьеМосква
Рекомендуем
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев
"Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Спящий мужчина
Врач рассказал, сколько можно спать днем
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Американские доллары
Вашингтон придумал новый способ ослабления доллара
Знак такси на автомобиле
СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
НПЗ в Белоруссии
Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
Пожилая пара
Ученые выяснили, как остановить старение и диабет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Человеческий мозг
Назван способ замедлить старение мозга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния