Новые супергерои. Взлетят ли "Хищные птицы"?

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат выходит картина в неоновых цветах, словно обсыпанная блестками, о подруге зловещего Джокера Харли Квинн и ее сообщницах — "Хищные птицы". Зачем смотреть фильм о том, как жертва токсичных отношений и депрессии сколотила отряд супергероек, чего они добиваются драками ногами и почему главного врага Бэтмена показывают только со спины — в материале РИА Новости.

Суперфеминизм

Две тысячи двадцатый запомнится как год, когда усиление позиций женских образов в кино станет очевидно даже тем, кто смотрит совсем немного или, например, только блокбастеры. На этой неделе вышли "Хищные птицы", картина, где все главные герои — героини, а в ближайших планах DC премьера "Чудо-женщины 1984" с Галь Гадот.

В очередном "командном" фильме Marvel "Вечные" в глобальный сюжет введут новую супергеройскую бригаду на замену распавшимся Мстителям. Одна из главных ролей, бессмертной Тены, досталась Анджелине Джоли. Еще выйдет сольник про русскую шпионку Черную Вдову, ее играет Скарлетт Йоханссон, дважды номинантка на "Оскар" только в этом году.

© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984" © DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"

В общем, тренд очевиден: #MeToo продолжает греметь, феминистические ценности все глубже укореняются в массовом сознании. В супергероике как жанре, сильнее прочих откликающемся на рыночную конъюнктуру, это проявляется особенно заметно.

Хищные, блестящие, твои

"Хищные птицы" — вовсе не унылая агитка за все хорошее против всего плохого, а довольно искрометный, радостный и вообще прогрессивный фильм не о (сверх)сильных женщинах самих по себе, а об их месте в современном обществе. При этом социальная подоплека в картине не доминирующая. За цветастым экшн-действом можно правильные мысли даже не заметить, а впитать исподволь.

К этому располагает и характер Харли Квинн (настоящее имя — Харли Квинзель). Антигероиня DC сопоставима по известности с самим суперзлодеем и трикстером Джокером, с которым у нее любовная связь. Она тоже косит под клоуна (псевдоним Харли Квинн выбран по созвучию с "арлекин") и вообще — психопатка, убийца, хулиганка, любительница расцветки "вырви глаз" в нарядах.

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Ее истерическая жизнерадостность в сочетании со взбалмошностью и отсутствием всяких тормозов как нельзя лучше пригодились, чтобы сделать о ней легкий, но по-своему примечательный фильм.

Никакие законы ей не писаны, сложной философией она не отягощена, на правах антигероини может поступать неправильно, а еще остроумна, красива и понимает это. Идеальный персонаж для авантюрной комедии, тем более что столь вызывающую героиню выгодно оттеняют товарки.

Вместе с ней другие периферийные персонажи сбиваются в небольшую хищную стаю, совсем, в общем-то, не супергеройскую: все они преступницы, у каждой своя уголовная статья. Борются они, кстати, вовсе без каких-то сверхспособностей.

© DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 1 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 2 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 3 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 4 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 5 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 6 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 7 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) © DC Entertainment (2020) Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 8 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 1 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 2 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 3 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 4 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 5 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 6 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 7 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 8 из 8 Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020)

Есть лишь один момент, где иронически используется умение одной из героинь очень громко петь, остальное — залихватская стрельба, драки ногами в невероятных прыжках и прочие приемы, присущие быстрым экшн-фильмам. Противостоит им такой же циник, как и они сами, — сверхвлиятельный бандит-гей Сайонис со странным увлечением африканскими масками (поразительный, и это неожиданно, Юэн Макгрегор) и его личная армия.

Фильм заимствует многочисленные атрибуты жанра комикса, например гигантские интертитры на экране и невозможные костюмы, но все же это кино, близкое к реальности.

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Да, большую часть экранного времени занимают стычки, но между ними — еще и быт современного околодепрессивного жителя мегаполиса по имени Харлин Квинзель. Она одинока, забита житейскими проблемами и утопает в потреблении, обжорстве и развлечениях низкого пошиба. Ее соратницы тоже много чего пережили: потерю или предательство любимого, смерть близких и так далее. Согласитесь, неожиданная повестка для супергероики, особенно такой — наивной, восторженно глупой, идиотически увлекательной.

Дама бьет Джокера

Джокера в "Хищных птицах" показывают лишь раз, со спины, и явно это спина дублера. Зато Харли играет одна из самых заметных артисток поколения — Марго Робби. Список ее последних ролей: жена в "Волке с Уолл-стрит", главная героиня в "Тоне против всех", Шэрон Тейт в "Однажды в… Голливуде" у Тарантино. Ее Квинн оказывается чуть ли не самым любопытным персонажем на нынешнем перенасыщенном супергероическом рынке.

© Paramount (2013) Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит" 1 из 3 Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит" © Paramount (2013) © Фото : Capella Film Кадр из фильма "Тоня против всех" 2 из 3 Кадр из фильма "Тоня против всех" © Фото : Capella Film © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде" 3 из 3 Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде" © WDSSPR 1 из 3 Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит" © Paramount (2013) 2 из 3 Кадр из фильма "Тоня против всех" © Фото : Capella Film 3 из 3 Кадр со съемок фильма "Однажды в... Голливуде" © WDSSPR

В оригинале, кстати, картина называется примерно так: "Хищные птицы, или Шикардосная эмансипация некой Харли Квинн" (в этом варианте перевода нарочно допущено просторечие). То есть главным в фильме после истории о появлении на свет новой боевой единицы комиксной киновселенной, авторы считают сюжет об освобождении Квинн от токсичных отношений.

Собственно, вот где она, эмансипация: образ Харли Квинн впервые приобретает самодостаточность, личный характер, не связанный с Джокером, который, несомненно, имеет гигантскую смысловую гравитацию. В том же "Отряде самоубийц" Харли Квинн скорее вращалась на орбите персонажа Джареда Лето, что было совершенно несправедливо.

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Это подтвердило время: лук Марго Робби из этого фильма переняли миллионы посетительниц хэллоуинских карнавалов. А Джареда Лето мало того что признали худшим Джокером в истории, так еще и заменили в сольнике на Хоакина Феникса, который за эту роль с гигантской вероятностью получит "Оскара".