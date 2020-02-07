Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поклонники обнаружили серьезную "лазейку" в сюжете последнего сезона сериала "Игра престолов", которая могла бы заметно изменить ход событий, . Поклонники обнаружили серьезную "лазейку" в сюжете последнего сезона сериала "Игра престолов", которая могла бы заметно изменить ход событий, сообщает Independent.

В телешоу по мотивам книги "Песнь льда и пламени" Джорджа Р.Р. Мартина драконье стекло обладает свойствами, способными убить Белых Ходоков. В последнем сезоне Джон Сноу (Кит Харингтон) находит его месторождение, когда отправляется с визитом в родовое гнездо Дейнерис (Эмилия Кларк). Оно помогает сражаться с Королем Ночи, поскольку используется для производства оружия.

Однако некоторые пользователи Reddit отметили , что из него можно было бы делать стрелы, которые очень помогли бы в битве с Белыми Ходоками.

"Драконьего стекла у них очень много, но почему-то никому не приходит в голову мысль, что из него можно делать наконечники для стрел", — написал один из пользователей Reddit с ником u/murderousbanana13.

По его мнению, "они помогли бы убивать Белых Ходоков и, может быть, даже Короля Ночи без рукопашного боя. Они также пригодились бы и при сражении с ледяным драконом зомби".

Другой пользователь с ником Stanislav1 также поддержал эту идею: "Я был уверен, что они так и поступят: начнут массовое производство стрел из драконьего стекла".