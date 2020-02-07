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2020-02-07T04:42+0300
https://ria.ru/20200207/1564364173.html
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
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РИА Новости

Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"

04:42 07.02.2020
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© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала Игры престолов
© HBO (2011 – 2019)
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поклонники обнаружили серьезную "лазейку" в сюжете последнего сезона сериала "Игра престолов", которая могла бы заметно изменить ход событий, сообщает Independent.
В телешоу по мотивам книги "Песнь льда и пламени" Джорджа Р.Р. Мартина драконье стекло обладает свойствами, способными убить Белых Ходоков. В последнем сезоне Джон Сноу (Кит Харингтон) находит его месторождение, когда отправляется с визитом в родовое гнездо Дейнерис (Эмилия Кларк). Оно помогает сражаться с Королем Ночи, поскольку используется для производства оружия.
Однако некоторые пользователи Reddit отметили, что из него можно было бы делать стрелы, которые очень помогли бы в битве с Белыми Ходоками.
"Драконьего стекла у них очень много, но почему-то никому не приходит в голову мысль, что из него можно делать наконечники для стрел", — написал один из пользователей Reddit с ником u/murderousbanana13.
По его мнению, "они помогли бы убивать Белых Ходоков и, может быть, даже Короля Ночи без рукопашного боя. Они также пригодились бы и при сражении с ледяным драконом зомби".
Другой пользователь с ником Stanislav1 также поддержал эту идею: "Я был уверен, что они так и поступят: начнут массовое производство стрел из драконьего стекла".
В результате Белых Ходоков все равно победили, Короля Ночи убили, но, по мнению фанатов, это можно было сделать с значительно меньшими усилиями.
Кадр из сериала Игра престолов
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