Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T10:39+0300
https://ria.ru/20200207/1564363954.html
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

08:00 07.02.2020 (обновлено: 10:39 07.02.2020)
120622
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. После громкого публичного торга Александр Лукашенко объявил о готовности покупать российскую нефть по мировым ценам. Теперь он летит в Сочи, поскольку, по его словам, наступил "момент истины". Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.

На своего орла посмотрите

На этот раз Александр Лукашенко едет в Сочи расстроенных чувствах. Он намерен расставить все точки над i в энергетических спорах. "Некий момент истины наступил. Мы с ним (Путиным. — Прим. ред.) создали эти добрые отношения (между Белоруссией и Россией. — Прим. ред.). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос", — сказал он накануне.
В Кремле отметили, что переговорам "предшествовали непрекращающиеся контакты на рабочем уровне". Обсуждать же предстоит "актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".
Визит ускорила задержка с углеводородами. "В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть", — сообщил Лукашенко на совещании ТЭК. Премьер-министр республики Сергей Румас раскрыл финансовые потери из-за нефтяных противоречий: 330 миллионов долларов за год.
Лукашенко также посетовал, что Минск часто вынужден корректировать экономические планы из-за внешних факторов, в частности из-за России.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Сам он хочет "просто честных, чистых и прозрачных отношений" с Москвой, а в ответ — прямоты. "Не хотят — пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" — вопрошал он, припоминая недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск. Тот, к слову, заявил, что американцы готовы обеспечивать Белоруссию энергоресурсами на сто процентов и по конкурентным ценам.
Лукашенко подчеркнул, что возглавляет суверенное государство, самостоятельно определяющее свою внешнюю политику. Россиянам он предложил взглянуть на собственный герб. "Пусть посмотрят на своего двуглавого орла: они смотрят и туда и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг… А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом", — пояснил он.

За нефть и газ

Главное на переговорах в Сочи все же не внешняя политика, а энергоресурсы. В Минске недовольны постепенным повышением цены на российскую нефть. Там опасаются, что в результате налогового маневра — поэтапного снижения таможенной пошлины и увеличения налога на добычу полезных ископаемых — покупать сырье у Москвы к 2024 году станет невыгодно.
"Что мы просим сейчас от россиян — они там в позу встали и нас на колени пытаются поставить: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", — заявил Лукашенко журналистам.
Пока цена нефти для Белоруссии ниже рыночной: около 80 процентов мировых котировок. Но есть так называемая премия поставщику. Именно эта премия в дальнейшем и сделает, по опасениям "батьки", углеводороды из России невыгодными для Минска.
© AP Photo / Sergei Grits, fileКомпрессорная станция "Минская" в Несвиже
Компрессорная станция Минская в Несвиже
© AP Photo / Sergei Grits, file
Компрессорная станция "Минская" в Несвиже
Поэтому Лукашенко распорядился найти альтернативы. В январе Белоруссия уже закупила 86 тысяч тонн нефти у Норвегии, сейчас переговоры о поставках в рамках Евразийского союза ведутся с Казахстаном.
Недоволен "батька" и сотрудничеством в газовой сфере. "Сегодня 127 долларов за тысячу кубических метров газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем", — возмущался он. В Белоруссии ждут снижения цен на голубое топливо до уровня российских, то есть почти в два раза. Путин в ответ говорит, что время еще не пришло, так как условия для этого не выполнены: строительство Союзного государства не закончено.
Минск видит в этом нарушение правил, указал РИА Новости член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. "Налоговый маневр, например, изначально восприняли в штыки как несоблюдение Россией условий договора о Союзном государстве", — отметил он.
При этом претензии у сторон взаимные. "Российская аргументация такая: продвижения по запланированным интеграционным процессам не было — соответственно, у нас симметричный ответ", — добавил эксперт.
Белорусский политолог Денис Мельянцов в беседе с агентством объяснял недовольство Лукашенко следующим образом: "По мнению Минска, был джентльменский пакт: Белоруссия остается союзником России, никаких баз НАТО нет. Минск участвует в общей системе ПРО. У нас единая группировка войск на случай военного конфликта. Взамен Москва обязуется поставлять дешевые нефть и газ. Это договоренность 1990-х годов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
5 февраля, 08:00
Лукашенко рассказал Москве о своих желаниях и разочаровании
130413192025146
Обсудить 109
Александр ЛукашенкоСоюзное государствоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть закупается у СШАских братьев...
7 февраля, 08:07
Петя Грин
1307035134
Так и закупятся... А там глядишь американские братья уже у них базы строят. Я не говорю, что нужно поддаваться на любые "просьбы" Батьки, но и рубить с плеча тоже не стоит. А с учётом того что она ( нефть ) не Ваша и не моя ( только не нужно про налоги и прочая ) - так нам вообще должно быть фиолетово. От того, что власть денег получит больше с Белоруссии ( Беларуси ), с народа меньше стричь не станут.
7 февраля, 08:37
AAnatoliychelny
1286034109
Рекомендуем
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
НПЗ в Белоруссии
Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев
"Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Лукашенко рассказал Москве о своих желаниях и разочаровании
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
Сверхдержава больше не страшна
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния