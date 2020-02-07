Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. После громкого публичного торга Александр Лукашенко объявил о готовности покупать российскую нефть по мировым ценам. Теперь он летит в Сочи, поскольку, по его словам, наступил "момент истины". Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.

На своего орла посмотрите

На этот раз Александр Лукашенко едет в Сочи расстроенных чувствах. Он намерен расставить все точки над i в энергетических спорах. "Некий момент истины наступил. Мы с ним (Путиным. — Прим. ред.) создали эти добрые отношения (между Белоруссией и Россией. — Прим. ред.). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос", — сказал он накануне.

В Кремле отметили, что переговорам "предшествовали непрекращающиеся контакты на рабочем уровне". Обсуждать же предстоит "актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Визит ускорила задержка с углеводородами. "В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть", — сообщил Лукашенко на совещании ТЭК. Премьер-министр республики Сергей Румас раскрыл финансовые потери из-за нефтяных противоречий: 330 миллионов долларов за год.

Лукашенко также посетовал, что Минск часто вынужден корректировать экономические планы из-за внешних факторов, в частности из-за России.

Сам он хочет "просто честных, чистых и прозрачных отношений" с Москвой, а в ответ — прямоты. "Не хотят — пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" — вопрошал он, припоминая недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск. Тот, к слову, заявил, что американцы готовы обеспечивать Белоруссию энергоресурсами на сто процентов и по конкурентным ценам.

Лукашенко подчеркнул, что возглавляет суверенное государство, самостоятельно определяющее свою внешнюю политику. Россиянам он предложил взглянуть на собственный герб. "Пусть посмотрят на своего двуглавого орла: они смотрят и туда и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг… А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом", — пояснил он.

За нефть и газ

Главное на переговорах в Сочи все же не внешняя политика, а энергоресурсы. В Минске недовольны постепенным повышением цены на российскую нефть. Там опасаются, что в результате налогового маневра — поэтапного снижения таможенной пошлины и увеличения налога на добычу полезных ископаемых — покупать сырье у Москвы к 2024 году станет невыгодно.

"Что мы просим сейчас от россиян — они там в позу встали и нас на колени пытаются поставить: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", — заявил Лукашенко журналистам.

Пока цена нефти для Белоруссии ниже рыночной: около 80 процентов мировых котировок. Но есть так называемая премия поставщику. Именно эта премия в дальнейшем и сделает, по опасениям "батьки", углеводороды из России невыгодными для Минска.

© AP Photo / Sergei Grits, file Компрессорная станция "Минская" в Несвиже © AP Photo / Sergei Grits, file Компрессорная станция "Минская" в Несвиже

Поэтому Лукашенко распорядился найти альтернативы. В январе Белоруссия уже закупила 86 тысяч тонн нефти у Норвегии, сейчас переговоры о поставках в рамках Евразийского союза ведутся с Казахстаном.

Недоволен "батька" и сотрудничеством в газовой сфере. "Сегодня 127 долларов за тысячу кубических метров газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем", — возмущался он. В Белоруссии ждут снижения цен на голубое топливо до уровня российских, то есть почти в два раза. Путин в ответ говорит, что время еще не пришло, так как условия для этого не выполнены: строительство Союзного государства не закончено.

Минск видит в этом нарушение правил, указал РИА Новости член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. "Налоговый маневр, например, изначально восприняли в штыки как несоблюдение Россией условий договора о Союзном государстве", — отметил он.

При этом претензии у сторон взаимные. "Российская аргументация такая: продвижения по запланированным интеграционным процессам не было — соответственно, у нас симметричный ответ", — добавил эксперт.