Вашингтон придумал новый способ ослабления доллара

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Президент США опять настаивает на ослаблении доллара — чтобы повысить конкурентоспособность американских компаний. За прошлый год Федрезерв снизил ставку трижды и возобновил накачку экономики ликвидностью, включив печатный станок. Но этого оказалось недостаточно. В Министерстве торговли готовят еще один план.

Валютные войны

Дональд Трамп давно критикует Федрезерв за слишком дорогой доллар. Президента беспокоит, что завышенный курс американской валюты мешает экспорту товаров и услуг, из-за чего увеличивается дефицит торгового баланса: в 2019-м он достиг 853 миллиардов долларов.

Если доллар подешевеет, зарубежным покупателям будет выгоднее приобретать американские товары. В результате производство в США получит дополнительный стимул для роста, а дефицит внешней торговли начнет сокращаться.

В течение прошлого года Трамп неоднократно заявлял, что Китай и Евросоюз искусственно занижают курс своих валют, получая преимущество перед американскими производителями. Поэтому ФРС следует брать пример с других центробанков и уменьшать ставки, чтобы доллар слабел.

Смысл в этом определенно есть: как сообщает Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2019 году объем мировой торговли товарами сократился на 2,4% после почти десятипроцентного роста в 2018-м. Как ожидается, в ближайшие пару лет отрицательная динамика сохранится.

В такой ситуации для поддержки национальных экономик центральные банки наверняка примут различные стимулирующие решения. Однако потенциал снижения учетных ставок практически исчерпан — ниже уже некуда. Остается только ослабление валюты, повышающее конкурентоспособность экспортируемых товаров на мировом рынке.

"Сейчас учетные ставки находятся на исторических минимумах, поэтому центробанки не могут обычным способом влиять на стоимость кредитных средств. Единственный вариант — ослабление национальных валют", — констатирует глава департамента Bank of America Merrill Lynch по валютной политике стран G10 Танос Вамвакидис.

В этих условиях Вашингтон рассматривает новые меры повышения конкурентоспособности национальных производителей. Одна из них — дополнительные пошлины на товары из стран, занижающих курс своих валют.

В соответствии с правилами, которые готовится ввести Министерство торговли США, американские компании смогут подавать жалобы на зарубежных конкурентов, использующих слабость национальных валют как рыночное преимущество. Их продукцию обложат повышенными пошлинами.

Мало того, Минторг собирается самостоятельно выявлять таких недобросовестных поставщиков. "При этом ведомство одновременно выступит в роли истца, судьи и исполнителя по подобным делам", — отмечает Financial Times.

"Новые пошлины — важная мера борьбы с нечестными торговыми практиками, — заявил министр торговли Уилбур Росс. — Предыдущие администрации уклонялись от борьбы с валютными манипуляторами, а администрация Трампа принимает меры по защите американских компаний и рабочих".

Очевидно, что больше всего от дополнительных пошлин пострадают японские и китайские производители. Впрочем, под удар могут попасть и многие европейские товары, поскольку центробанки Старого Света все активнее экспериментируют с отрицательными ставками.

Отрицательные ставки

Экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад уверен, что этим дело не ограничится и Вашингтон будет активно бороться с укреплением доллара.

Свидетельство тому — очередной призыв Трампа к Федрезерву. "ФРС должна стать умнее и понизить ставку, чтобы сделать нас конкурентоспособными по сравнению с другими странами. Затем мы сосредоточимся на погашении и рефинансировании долга!" — написал Трамп в Twitter 28 января.

Такие заявления явно противоречат условиям сделки "первой фазы", которую Трамп подписал с Китаем 15 января, указывает The Wall Street Journal.

В соответствии с договором, который должен вступить в силу в марте, США "обязуются воздерживаться от конкурентной девальвации и не использовать обменные курсы в конкурентных целях, в том числе посредством широкомасштабного, настойчивого, одностороннего вмешательства в биржевые рынки".

Между тем нынешнее требование к ФРС, полагают аналитики, — не что иное, как "конкурентная девальвация". То есть глава Белого дома дает Пекину серьезный повод для отказа от достигнутых договоренностей.

Тем не менее эксперты не сомневаются, что Трамп добьется от ФРС снижения ставок и американская валюта подешевеет.

"Дональд Трамп постоянно требует от ФРС ослабить доллар и перейти к отрицательным ставкам, что ударит по курсу американской валюты и резко снизит прибыльность долларовых активов", — отмечает главный валютный стратег Morgan Stanley Ханс Редекер.