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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-02-07T11:00+0300
https://ria.ru/20200207/1564345642.html
"Офицер и шпион" и ещё 5 картин по мотивам реальных судебных дел
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564345381_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_7f4dec96891b0b2d8f5b18ecd91a865f.jpg
РИА Новости

"Офицер и шпион" и ещё 5 картин по мотивам реальных судебных дел

11:00 07.02.2020
163
Посмотрим
«Офицер и шпион» и ещё 5 картин по мотивам реальных судебных дел
Вчера, 11:00
В жизни судебные разбирательства – это долгие нудные заседания в унылых и мрачных стенах. В кино судебные процессы – это неожиданно вскрывающиеся факты и улики, обаятельные адвокаты и пронзительные речи перед присяжными. Пять фильмов, где кинематографичные суды – отличная приправа для реальных интересных судебных дел.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:38 "Предатель"
4:29 "Белый парень Рик"
6:06 "Народ против Ларри Флинта"
7:54 "Лавинг"
9:36 "Шпионский мост"
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ПосмотримКино и сериалыПодкаст
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