"Офицер и шпион" и ещё 5 картин по мотивам реальных судебных дел

163

Посмотрим «Офицер и шпион» и ещё 5 картин по мотивам реальных судебных дел

В жизни судебные разбирательства – это долгие нудные заседания в унылых и мрачных стенах. В кино судебные процессы – это неожиданно вскрывающиеся факты и улики, обаятельные адвокаты и пронзительные речи перед присяжными. Пять фильмов, где кинематографичные суды – отличная приправа для реальных интересных судебных дел.