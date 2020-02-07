Предложен новый способ снизить риск заражения коронавирусом в самолете

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Палатка-дождевик, изначально разработанная для защиты спортивных фанатов, обрела новое назначение. Теперь с ее помощью пассажиры самолета снижают риск заражения коронавирусом, Палатка-дождевик, изначально разработанная для защиты спортивных фанатов, обрела новое назначение. Теперь с ее помощью пассажиры самолета снижают риск заражения коронавирусом, сообщает The Sun.

Рик Пескович изобрел такие палатки в 2010 году для семей, которые хотели следить за спортивными играми, не намокнув.

Из-за вспышки коронавируса он задумался об альтернативном использовании. Он попробовал взять палатку в самолет, дабы защититься от заражения.