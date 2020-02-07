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Туризм
2020-02-07T03:37+0300
https://ria.ru/20200207/1564344591.html
Предложен новый способ снизить риск заражения коронавирусом в самолете
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564343976_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_7618f89ec13ef44c270b9d26ef966344.jpg
РИА Новости

Предложен новый способ снизить риск заражения коронавирусом в самолете

03:37 07.02.2020
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© Фото : страница Under the Weather в FacebookМужчина в защитном чехле WeatherPod в салоне самолета
Мужчина в защитном чехле WeatherPod в салоне самолета
© Фото : страница Under the Weather в Facebook
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Палатка-дождевик, изначально разработанная для защиты спортивных фанатов, обрела новое назначение. Теперь с ее помощью пассажиры самолета снижают риск заражения коронавирусом, сообщает The Sun.
Рик Пескович изобрел такие палатки в 2010 году для семей, которые хотели следить за спортивными играми, не намокнув.
© Фото : Under the WeatherПластиковые палатки компании Under the Weather
Пластиковые палатки компании Under the Weather
© Фото : Under the Weather
Пластиковые палатки компании Under the Weather
Из-за вспышки коронавируса он задумался об альтернативном использовании. Он попробовал взять палатку в самолет, дабы защититься от заражения.
Пассажиры противоречиво отреагировали на задумку. Многие не поверили, что такая "преграда" способна защитить от вируса. А кто-то все равно решил брать ее в самолет для "поддержания личного пространства".
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