Предложен новый способ снизить риск заражения коронавирусом в самолете

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Палатка-дождевик, изначально разработанная для защиты спортивных фанатов, обрела новое назначение. Теперь с ее помощью пассажиры самолета снижают риск заражения коронавирусом, сообщает The Sun.
Рик Пескович изобрел такие палатки в 2010 году для семей, которые хотели следить за спортивными играми, не намокнув.
Пластиковые палатки компании Under the Weather
Из-за вспышки коронавируса он задумался об альтернативном использовании. Он попробовал взять палатку в самолет, дабы защититься от заражения.
Пассажиры противоречиво отреагировали на задумку. Многие не поверили, что такая "преграда" способна защитить от вируса. А кто-то все равно решил брать ее в самолет для "поддержания личного пространства".