"Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Ковровые бомбардировки, напалм, химическое оружие и миллионы жертв — Вьетнамская война считается одной из самых кровопролитных в XX веке. Ровно 55 лет назад, 7 февраля 1965-го, воздушная операция "Пылающее копье" положила начало прямому военному вмешательству США в гражданский конфликт во Вьетнаме. После этого воздушные атаки не прекращались на протяжении трех лет, множество городов и деревень были сожжены, уничтожены важные объекты инфраструктуры, погибли сотни тысяч мирных жителей.

Разжигание войны

Формальным поводом для интервенции считается вооруженный инцидент в Тонкинском заливе, когда торпедные катера атаковали эсминец ВМС США "Мэддокс", выполнявший задачу по радиоэлектронной разведке.

К этому моменту в регионе сложилась довольно сложная обстановка. Влияние Северного Вьетнама усиливалось с каждым днем. Правительство южан, напротив, теряло доверие населения. Американцы, не желая допустить распространения коммунистических настроений в Юго-Восточной Азии, значительно усилили военное присутствие и были готовы вмешаться в конфликт. Через несколько дней после тонкинского инцидента конгресс разрешил президенту использовать армию для нанесения ударов по объектам Демократической Республики Вьетнам.

Вьетконговцы вели ожесточенную партизанскую войну с югом, периодически совершая вылазки и против американцев. Так, в ноябре 1964-го мощному минометному обстрелу подверглась Бьен Хоа, одна из крупнейших авиабаз США. Партизаны полностью уничтожили несколько бомбардировщиков, повредили около десятка самолетов и вертолетов. Более 70 американских военнослужащих получили ранения, восемь погибли.

Пентагон приступил к подготовке ударов возмездия. Пока разрабатывали операцию под кодовым названием Flaiming Dart ("Пылающее копье"), вьетконговцы провели еще одну акцию, атаковав отель в Сайгоне, где американские военные советники праздновали Рождество. Смертник подорвал 100-килограммовую бомбу — погибли несколько офицеров США.

В феврале 1965-го флот и ВВС США нанесли мощные удары по вьетконговцам. К операции привлекли палубные штурмовики авианосца USS Hancock, а также самолеты армии Южного Вьетнама. Северный Вьетнам отреагировал очередной диверсией, обстреляв из минометов авиабазу Дананг. Американские бомбардировки продолжились.

За несколько дней самолеты ВВС США и Южного Вьетнама совершили около 150 боевых вылетов. Однако добиться поставленной цели — деэскалации конфликта — Вашингтону не удалось. Бомбовые удары лишь подлили масла в огонь.

Море напалма

В начале марта 1965-го стартовала бомбардировочная кампания Rolling Thunder ("Раскаты грома") — серия воздушных рейдов по особо важным объектам вьетконга. Операция растянулась на три года и стала крупнейшей для США со времен Второй мировой.

"Раскаты грома" приобрели печальную известность из-за сознательного уничтожения мирного населения, бомбардировок городов и деревень, гражданской инфраструктуры — мостов, железных и автомобильных дорог. Американские летчики специально сжигали рисовые поля, чтобы вызвать неурожай и голод. По разным оценкам, под бомбами погибли от 50 до 180 тысяч вьетнамцев.

Жестокая философия "Раскатов грома" и желание нанести как можно больший ущерб стране подтверждается и высказываниями некоторых американских военачальников. Например, генерал Кертис Лемей, один из ярых сторонников массированных бомбардировок, выразился так: "Мы вбомбим их в каменный век с воздуха и суши без проведения наземной операции".

Американцы не жалели бомб — на Вьетнам сбросили почти семь миллионов тонн различных боеприпасов. Высокоточного оружия еще не было и в помине, поэтому практиковались так называемые ковровые бомбардировки, выжигавшие десятки гектаров земли. Кроме того, широко применялся напалм. На вьетнамцев вылили 500 тысяч тонн липкой и тягучей смеси бензина и загустителей.

Хотя напалм предназначался для партизан, информация о том, что в том или ином населенном пункте находятся бойцы-вьетконговцы, часто не проверялась. Деревни сжигали целиком, вместе с жителями.

Особо стоит отметить химическое оружие, которым обрабатывали джунгли, чтобы выявить партизан. Ущерб был колоссальный. Например, распыленный над лесом дефолиант Agent Orange напрочь лишал растительность листвы. Диоксин, содержащийся в этом веществе, вызывал у людей генетические мутации. Последствия применения химического оружия ощущаются во Вьетнаме до сих пор: дети рождаются с серьезными патологиями.

Борьба с налетчиками

С началом массированных бомбардировок на помощь северным вьетнамцам пришли СССР и Китай. Система ПВО и до этого состояла в основном из советской техники, но Вьетнаму критически не хватало современных скоростных истребителей для противостояния американским бомбардировщикам и штурмовикам. Советский Союз наладил поставки МиГ-17. В последующие годы именно эти машины доставили больше всего неприятностей авиации США.

Подготовленные советскими специалистами вьетнамские летчики-стребители сбили около 150 самолетов противника. МиГ-17, хоть и уступали по некоторым показателям американским конкурентам, были просты в управлении, надежны и маневренны.

Позже вьетнамские пилоты освоили еще более современный МиГ-21. Эти истребители были вооружены 30-миллиметровой пушкой и двумя управляемыми ракетами с тепловой головкой самонаведения.

Потери вьетнамцев в воздушных боях тоже исчислялись десятками машин, но американцам все же пришлось пересмотреть тактику бомбардировок. Они уже не могли безнаказанно летать без прикрытия — ударные группы обязательно сопровождали истребители. Вьетнамцы же учились на своих ошибках и, с помощью информации, полученной от пленных американских летчиков, разрабатывали новые методы противодействия авиации США.

С земли американских летчиков тревожили зенитные средства советского производства. СССР поставил во Вьетнам около сотни ЗРК СА-75М и тысячи зенитных ракет к ним, 57-миллиметровые зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и зенитные пулеметные установки. За годы войны с помощью советского оружия и специалистов вьетнамцы сбили порядка 3,5 тысячи американских самолетов и вертолетов.