В ЕБРР оценили последствия для Белоруссии из-за нефтяного спора с РФ

МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти рассчитывает, что лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, сумеют договориться о поставках в Белоруссию энергоносителей, в противном случае потенциальные экономические последствия для бюджета и платежного баланса республики могут быть "очень ощутимыми".

"Обсуждения, которые сейчас протекают между Республикой Беларусь и Российской Федерацией (о поставках энергоносителей – ред.), очень сложно проходят. И потенциальные экономические последствия для бюджета и платежного баланса Республики Беларусь могут быть очень ощутимыми. Первое, что могу сказать, - высказать надежду, что руководители этих двух государств придут к взаимовыгодному разрешению этого конфликта", - заявил Чакрабарти журналистам. Он также напомнил, что на 7 февраля намечена встреча Лукашенко и Путина.

По словам президента ЕБРР, он рекомендует Белоруссии расширять спектр сотрудничества с другими странами и поставок энергоносителей. На встрече с Лукашенко, которая состоялась в Минске ранее в четверг, Чакрабарти, по его словам, отметил, что состоявшийся в 2019 году визит президента страны в Австрию был успешным. "Лондон прекрасно это (визит – ред.) заметил, я ему (белорусскому президенту – ред.) рекомендовал рассмотреть возможность посетить и другие государства как в ЕС, так и за его пределами", - добавил он.

Сторонам до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский лидер на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.