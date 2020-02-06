Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"

НЬЮ-ЙОРК, 6 фев - РИА Новости. Члены Члены СБ ООН провели неформальную встречу с советником президента США Джаредом Кушнером , обсудив представленный недавно Штатами план ближневосточного урегулирования.

Постпреды всех пяти стран Совбеза отметили, что встреча была полезной.

Российский представитель Василий Небензя заявил, что "встреча была интересной". По его словам, важно, чтобы "палестинцы в принципе согласились это обсуждать".

"Это была конструктивная дискуссия. Мы рассчитываем на более активный диалог", - указала в свою очередь постпред США Келли Крафт.