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Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
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РИА Новости

Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"

23:48 06.02.2020 (обновлено: 23:57 06.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
© AP Photo / Evan Vucci
НЬЮ-ЙОРК, 6 фев - РИА Новости. Члены СБ ООН провели неформальную встречу с советником президента США Джаредом Кушнером, обсудив представленный недавно Штатами план ближневосточного урегулирования.
Постпреды всех пяти стран Совбеза отметили, что встреча была полезной.
Российский представитель Василий Небензя заявил, что "встреча была интересной". По его словам, важно, чтобы "палестинцы в принципе согласились это обсуждать".
"Это была конструктивная дискуссия. Мы рассчитываем на более активный диалог", - указала в свою очередь постпред США Келли Крафт.
Сам Кушнер не пожелал общаться с прессой и покинул здание, где проходила встреча, через запасной выход.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
1902040
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДжаред КушнерВасилий НебензяСовет Безопасности ООНВ мире
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