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Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
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РИА Новости

Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном

23:40 06.02.2020
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© AP Photo / Khalil SenosiБританский дипломат Роберт Макэр
Британский дипломат Роберт Макэр
© AP Photo / Khalil Senosi
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза не скажется на обязательствах Лондона по ядерной сделке с Ираном и механизму Instex, сообщил в четверг посол Британии в Тегеране Роберт Макэр.
Великобритания 1 февраля покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Иногда у меня спрашивают, повлияет ли выход Британии из ЕС на наши обязательства по отношению к Instex, а также Совместному всеобъемлющему плану действий. Мой ответ - нет. Мы останемся полностью привержены этому вопросу", - сказал посол на опубликованном им в Instagram видео.
Дипломат указал на желание Великобритании сотрудничать с Ираном, Францией, Германией, Россией и Китаем по механизму разрешения споров в сделке по иранскому атому, чтобы устранить обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана и озабоченность Тегерана относительно своих экономических интересов в ядерном соглашении.
Он также сообщил, что вернулся в Иран из Лондона, где провел консультации с британскими властями. Его отъезду на родину предшествовало временное задержание из-за участия в протестах, прошедших в Тегеране из-за сбитого иранскими военными в начале января украинского самолёта. Власти Ирана тогда рассматривали возможность высылки дипломата.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Роберт МакэрСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)BrexitВеликобританияИранВ мире
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