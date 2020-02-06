Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Выход Выход Великобритании из Евросоюза не скажется на обязательствах Лондона по ядерной сделке с Ираном и механизму Instex, сообщил в четверг посол Британии в Тегеране Роберт Макэр

Великобритания 1 февраля покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Иногда у меня спрашивают, повлияет ли выход Британии из ЕС на наши обязательства по отношению к Instex, а также Совместному всеобъемлющему плану действий . Мой ответ - нет. Мы останемся полностью привержены этому вопросу", - сказал посол на опубликованном им в Instagram видео.

Дипломат указал на желание Великобритании сотрудничать с Ираном, Францией, Германией, Россией и Китаем по механизму разрешения споров в сделке по иранскому атому, чтобы устранить обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана и озабоченность Тегерана относительно своих экономических интересов в ядерном соглашении.

Он также сообщил, что вернулся в Иран из Лондона, где провел консультации с британскими властями. Его отъезду на родину предшествовало временное задержание из-за участия в протестах, прошедших в Тегеране из-за сбитого иранскими военными в начале января украинского самолёта. Власти Ирана тогда рассматривали возможность высылки дипломата.