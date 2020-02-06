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Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
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РИА Новости

Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары

23:35 06.02.2020 (обновлено: 23:37 06.02.2020)
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© Matt DunhamДети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
© Matt Dunham
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения отношений Москвы и Лондона, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее британское правительство объявило об отказе от некоторых торговых ограничений в отношении России, введенных Евросоюзом. В частности, Лондон отменит антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.
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"Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва - один из признанных лидеров мировой политики", - написал парламентарий в твиттере.
Британские власти решили отказаться от части торговых ограничений на фоне выхода из Евросоюза. Теперь Лондон в течение годового переходного периода должен договориться с другими государствами о формате дальнейшего сотрудничества.
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Алексей ПушковВеликобританияМоскваЛондонРоссияЭкономика
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