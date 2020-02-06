Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары

Ранее британское правительство объявило об отказе от некоторых торговых ограничений в отношении России, введенных Евросоюзом. В частности, Лондон отменит антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.