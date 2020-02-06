Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо , чье незаконное самопровозглашение президентом Штаты поддержали более года назад, договорились в ходе встречи в Вашингтоне "удвоить усилия" по смещению с власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Ранее Гуаидо также провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он присутствовал 4 февраля в конгрессе на ежегодном обращении Трампа о положении дел в стране. Тогда же американский лидер пообещал "сокрушить тиранию" в Венесуэле , имея в виду правительство законного президента страны Николаса Мадуро.

"Госсекретарь Майкл Р. Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуаидо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства. Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", - сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

В среду представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней предпримет новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее министерство финансов США расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.