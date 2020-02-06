Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T23:24+0300
https://ria.ru/20200206/1564374033.html
Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564142526_0:62:2998:1748_1036x0_80_0_0_2a7d44e39d5a37da3d65bee4ca685f3f.jpg
РИА Новости

Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро

23:24 06.02.2020
294
© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, чье незаконное самопровозглашение президентом Штаты поддержали более года назад, договорились в ходе встречи в Вашингтоне "удвоить усилия" по смещению с власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее Гуаидо также провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он присутствовал 4 февраля в конгрессе на ежегодном обращении Трампа о положении дел в стране. Тогда же американский лидер пообещал "сокрушить тиранию" в Венесуэле, имея в виду правительство законного президента страны Николаса Мадуро.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
5 февраля, 11:33
Посольство Китая выразило недовольство визитом Помпео в Узбекистан
"Госсекретарь Майкл Р. Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуаидо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства. Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", - сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
В среду представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней предпримет новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее министерство финансов США расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 февраля, 18:49
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
24001421
Обсудить 12
Хуан ГуаидоМайк ПомпеоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Британский дипломат Роберт Макэр
Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин встретился с послом США Салливаном
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Лента новостейМолния