Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T23:21+0300
https://ria.ru/20200206/1564373996.html
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
https://cdn22.img.ria.ru/images/153117/79/1531177917_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_dcfdf59929a911d2da7e77bc2e2a2216.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод

23:21 06.02.2020
321
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада "Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 октября 2018
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Созданный при участии США Альянс религиозных свобод может навязывать миру ценности американского общества, а оценки уровня свободы, сделанные альянсом, могут быть политизированы, так как это не религиозное объединение, заявил РИА Новости председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Великобритания, Австрия, Бразилия, Польша, Греция и многие другие.
Вахтанг Кипшидзе
Вчера, 15:10Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
"Я думаю, что раз "уши торчат" из США, альянс - очередная структура, которая будет навязывать их ценности: казнить и миловать по своему усмотрению. Хотя, например, уровень антисемитизма в США гораздо выше, чем в России", - сказал Кудрявцев.
По его словам, американцы всегда считали себя главными защитниками религиозных ценностей в мире. "Госдепартамент делает мониторинг религиозной свободы в мире и ежегодно издает соответствующий доклад, где ставит Россию в один ряд с Китаем и другими странами, в которых с религиозной свободой сложно", - рассказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что, судя по доступным в СМИ материалам, в альянс вошли не религиозные организации, а страны-участники. "Это не дело государства давать оценки религиозной свободы. Чаще такие оценки дают общественные организации и представители конфессий. Государство же прежде всего преследует свои политические цели", - считает Кудрявцев.
Он привел в пример Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы, которая существует в форме общероссийской общественной организации, а ее учредители – физические лица.
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
Вчера, 17:11Религия и мировоззрение
Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны
1310000
Обсудить 1
Майк ПомпеоСШАВ мире
Рекомендуем
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
Статуя Фемиды
Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин встретился с послом США Салливаном
Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Эксперт: Польша продолжит закупать у России высококалорийный уголь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Лента новостейМолния