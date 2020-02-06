Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод

Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада "Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Созданный при участии Созданный при участии США Альянс религиозных свобод может навязывать миру ценности американского общества, а оценки уровня свободы, сделанные альянсом, могут быть политизированы, так как это не религиозное объединение, заявил РИА Новости председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Великобритания, Австрия, Бразилия, Польша, Греция и многие другие.

"Я думаю, что раз "уши торчат" из США, альянс - очередная структура, которая будет навязывать их ценности: казнить и миловать по своему усмотрению. Хотя, например, уровень антисемитизма в США гораздо выше, чем в России", - сказал Кудрявцев.

По его словам, американцы всегда считали себя главными защитниками религиозных ценностей в мире. "Госдепартамент делает мониторинг религиозной свободы в мире и ежегодно издает соответствующий доклад, где ставит Россию в один ряд с Китаем и другими странами, в которых с религиозной свободой сложно", - рассказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что, судя по доступным в СМИ материалам, в альянс вошли не религиозные организации, а страны-участники. "Это не дело государства давать оценки религиозной свободы. Чаще такие оценки дают общественные организации и представители конфессий. Государство же прежде всего преследует свои политические цели", - считает Кудрявцев.