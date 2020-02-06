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В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
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РИА Новости

В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию

23:06 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках могут продлить в России на 2020 год, следует из электронной базы данных ГД.
"В целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, проект федерального закона предусматривает продление на 2020 год эксперимента, осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года … "О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках", - говорится в документе.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 15:56
Госдума отклонила законопроект КПРФ об основах национализации
Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
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