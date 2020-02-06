В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию

"В целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, проект федерального закона предусматривает продление на 2020 год эксперимента, осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года … "О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках", - говорится в документе.