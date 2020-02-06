В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара

МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Джон Веласкес, известный по прозвищу Попай, которого называли командиром боевиков в Медельинском картеле Джон Веласкес, известный по прозвищу Попай, которого называли командиром боевиков в Медельинском картеле Пабло Эскобара , скончался от аденокарциномы желудка в Национальном институте рака в Боготе.

Twitter. "Джон Хайро Веласкес Васкес "Попай" скончался сегодня утром в Национальном институте рака. Осуждённый был госпитализирован с раком желудка 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем (INPEC) Колумбии

По слухам и словам самого Веласкеса, он был ключевым элементом криминальной структуры и ближайшим доверенным лицом главы Медельинского картеля Пабло Эскобара.

Джон Веласкес, а также брат Эскобара сдались правосудию в октябре 1992 года, за год до убийства главы картеля. Веласкес признался в совершении 300 убийств и соучастии в гибели еще 3 тысяч человек, однако спустя 22 года в 2014-м был освобождён досрочно.

За 4 года до очередного ареста по обвинению в угрозах, вымогательстве и преступном сговоре, Веласкес успел стать видеоблогером и рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии.