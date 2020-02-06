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В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара
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РИА Новости

В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара

22:52 06.02.2020
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© AP Photo / Luis BenavidesДжон Хайро Веласкес
Джон Хайро Веласкес
© AP Photo / Luis Benavides
Джон Хайро Веласкес. Архивное фото
МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Джон Веласкес, известный по прозвищу Попай, которого называли командиром боевиков в Медельинском картеле Пабло Эскобара, скончался от аденокарциномы желудка в Национальном институте рака в Боготе.
"Джон Хайро Веласкес Васкес "Попай" скончался сегодня утром в Национальном институте рака. Осуждённый был госпитализирован с раком желудка 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем (INPEC) Колумбии в Twitter.
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По слухам и словам самого Веласкеса, он был ключевым элементом криминальной структуры и ближайшим доверенным лицом главы Медельинского картеля Пабло Эскобара.
Джон Веласкес, а также брат Эскобара сдались правосудию в октябре 1992 года, за год до убийства главы картеля. Веласкес признался в совершении 300 убийств и соучастии в гибели еще 3 тысяч человек, однако спустя 22 года в 2014-м был освобождён досрочно.
За 4 года до очередного ареста по обвинению в угрозах, вымогательстве и преступном сговоре, Веласкес успел стать видеоблогером и рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии.
Командующий армией Колумбии Эдуардо Сапатейро выразил соболезнования семье погибшего преступника и добавил, что нанесённый стране ущерб ощущается до сих пор. "Это рак, который пустил метастазы в нашей стране", - сказал Сапатейро.
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