В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара

МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Джон Веласкес, известный по прозвищу Попай, которого называли командиром боевиков в Медельинском картеле Пабло Эскобара, скончался от аденокарциномы желудка в Национальном институте рака в Боготе.
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По слухам и словам самого Веласкеса, он был ключевым элементом криминальной структуры и ближайшим доверенным лицом главы Медельинского картеля Пабло Эскобара.
Джон Веласкес, а также брат Эскобара сдались правосудию в октябре 1992 года, за год до убийства главы картеля. Веласкес признался в совершении 300 убийств и соучастии в гибели еще 3 тысяч человек, однако спустя 22 года в 2014-м был освобождён досрочно.
За 4 года до очередного ареста по обвинению в угрозах, вымогательстве и преступном сговоре, Веласкес успел стать видеоблогером и рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии.
Командующий армией Колумбии Эдуардо Сапатейро выразил соболезнования семье погибшего преступника и добавил, что нанесённый стране ущерб ощущается до сих пор. "Это рак, который пустил метастазы в нашей стране", - сказал Сапатейро.
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