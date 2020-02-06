Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мособлсуд в четверг отправил в колонию строгого режима на 17 лет брата бывшего владельца уже закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика за организацию заказного убийства предпринимателей, а также взыскал в пользу родственников свыше 4,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Мособлсуд признал виновным Рафика Исмаилова в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с ограничением на год", - сказал собеседник агентства. Кроме того, суд взыскал с него 4 миллиона 480 тысяч рублей в пользу родственников погибших.

По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийств двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем, по версии следователей, стал Мехман Керимов, который получил за убийства 2 миллиона долларов. Как установили следователи, Керимов 15 мая 2016 года застрелил предпринимателей в автомобиле на Новорижском шоссе. По данным СК, Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также спрятать пистолет.

В марте Красногорский городской суд, рассмотрев в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей - дело в отношении Керимова, приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ