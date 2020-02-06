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Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию
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РИА Новости

Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию

22:50 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мособлсуд в четверг отправил в колонию строгого режима на 17 лет брата бывшего владельца уже закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика за организацию заказного убийства предпринимателей, а также взыскал в пользу родственников свыше 4,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Мособлсуд признал виновным Рафика Исмаилова в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с ограничением на год", - сказал собеседник агентства. Кроме того, суд взыскал с него 4 миллиона 480 тысяч рублей в пользу родственников погибших.
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По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийств двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем, по версии следователей, стал Мехман Керимов, который получил за убийства 2 миллиона долларов. Как установили следователи, Керимов 15 мая 2016 года застрелил предпринимателей в автомобиле на Новорижском шоссе. По данным СК, Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также спрятать пистолет.
В марте Красногорский городской суд, рассмотрев в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей - дело в отношении Керимова, приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ.
Скрывшимся Исмаиловым заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 и частью 3 статьи 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).
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Генеральная прокуратура РФМосковский областной судТельман ИсмаиловПроисшествия
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