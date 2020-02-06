В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в местных СМИ и социальных сетях сообщили, что в Кисловодске у матери отобрали ребенка. В публикациях сообщалось, что женщина придерживалась вегетарианства и довела дочь до истощения.
"Состояние девочки стабилизировано, она передана органам опеки", - сказали в минздраве.
Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в отношении 46-летней жительницы Кисловодска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Сотрудниками полиции установлено, что женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности... Гражданка не обеспечивала ребенку надлежащее питание, несвоевременно проходила медицинские осмотры, а также письменно отказывалась от предлагаемого лечения", - говорится в сообщении. По данным полиции, медики диагностировали у девочки различные заболевания, что причинило вред средней тяжести здоровью ребенка.
В конце января прокуратура Кисловодска сообщала, что женщина, по информации детской больницы города, долгое время отказывалась от лечения дочери 2018 года рождения, которой требовалась экстренная медицинская помощь. Как отмечали в ведомстве, ребенка после оказания медпомощи поместили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. По данным прокуратуры, отдел опеки администрации Кисловодска обратился в суд с требованием лишить женщину родительских прав.
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