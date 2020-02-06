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Кудрин встретился с послом США Салливаном
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РИА Новости

Кудрин встретился с послом США Салливаном

22:29 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, они обсудили сотрудничество двух стран и выразили надежду на сокращение санкций в будущем.
"Новый посол США Джон Салливан посетил Счетную палату. Обменялись информацией о сотрудничестве наших стран и работе Счетной палаты в качестве председателя #ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля - ред.). Выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем. Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России", - написал Кудрин в Twitter.
До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 19:13
Новак встретился с послом США в России
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Джон СалливанАлексей КудринРоссияСШАПолитика
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