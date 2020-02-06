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В Греции жертвами сезонного гриппа стали 38 человек
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РИА Новости

В Греции жертвами сезонного гриппа стали 38 человек

22:08 06.02.2020 (обновлено: 22:10 06.02.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. В Греции, по данным на 2 февраля, от сезонного гриппа умерли 38 человек, сообщила в четверг Национальная организация здравоохранения, говорится в бюллетене.
За последнюю неделю наблюдений от гриппа скончались 17 человек.
С 40-й недели 2019 года, когда начался период наблюдения за сезонным гриппом, по 5 неделю 2020 года (с 27 января по 2 февраля) был зарегистрирован 151 серьезный лабораторно подтвержденный случай гриппа, 136 человек были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Из этих пациентов только 55 (36,4%) были вакцинированы от гриппа, говорится в бюллетене.
В основном у больных преобладает штамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09.
Наблюдение за гриппом ведётся с начала октября до конца мая.
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