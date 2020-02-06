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Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
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РИА Новости

Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III

21:45 06.02.2020 (обновлено: 21:55 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеканал RT Arabic опубликовал видео испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Ракету запустили в среду с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
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Издание Newsweek подчеркнуло, что испытания прошли ровно за год до окончания последнего ядерного соглашения между Москвой и Вашингтоном — СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.
Президент Владимир Путин неоднократно предлагал американскому коллеге Дональду Трампу начать переговоры по продлению соглашения без предварительных условий. При этом американская сторона требует расширения договора — по мнению Вашингтона, его также должен подписать Пекин. В Китае отказываются становиться стороной соглашения, аргументируя это тем, что США и Россия располагают куда более обширным ядерным арсеналом.
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СНВ ограничивает количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на субмаринах, а также стратегических бомбардировщиков до 700, количество развернутых во всех сферах боеголовок до 1550, а развернутых и неразвернутых пусковых систем до 800. Это последнее действующее между двумя странами соглашение о разоружении — в 2002 году США вышли из договора по противоракетной обороне, а в 2019-м — из ДРСМД.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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