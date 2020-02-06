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Вузы будут ориентироваться на экономику – эксперт об итогах Госсовета
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РИА Новости

Вузы будут ориентироваться на экономику – эксперт об итогах Госсовета

21:46 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпускники университета после церемонии вручения дипломов
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Смещение фокуса системы российского образования с абитуриента на выпускника и ориентирование процесса обучения на задачи экономики страны стало принципиальным итогом заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
"У нас много лет основной задачей было привлечь учащихся, а что будет с выпускниками, не имело значения. Решение привязать процесс образования как в вузах, так и в средних технических учебных заведениях к потребностям экономики, когда идет заказ на выпускника с четкой, тонкой настройкой, что он должен знать, какие программы пройти – это то, что давно надо было сделать. Сейчас мы сможем наконец связать рынок образования и рынок труда", – сказал он.
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Также, по мнению эксперта, в ближайшем будущем государство намерено контролировать и повышать в первую очередь качество образования, причем как высшего, так и среднего специального.
"Это будет главным объектом анализа и оценки", – уверен Журавлев.
Кроме того, он позитивно оценил поручение президента РФ Владимира Путина о модернизации высшего образования в регионах России и ежегодном увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах.
"Акцент был сделан на региональных вузах, и увеличение их роли должно происходить, потому что МГУ на всех не хватит. Такие решения наряду с созданием системы, когда работодатель оплачивает обучение потенциального работника, позволят привлечь средства в вузы и будут способствовать их дальнейшему развитию", – отметил эксперт.
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По его словам, увеличение числа бюджетных мест в региональных учебных заведениях также необходимо, поскольку в последние годы оно не росло или даже сокращалось. В то же время те, кто будет обучаться за счет государства, должны нести ответственность за потраченные страной ресурсы, полагает Журавлев.
"Мне кажется, для значительного числа выпускников должна быть какая-то система ответственности. Система распределения в том виде, как она существовала в советском государстве, сейчас невозможна – она противоречит самому принципу рыночности. Но создание системы профессиональной ориентации на студентов, которые учатся за государственный счет, наверное, необходимо", – сказал он.
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Дмитрий ЖуравлевВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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