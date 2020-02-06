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2020-02-06T21:45+0300
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В Госдуме обсудили вопрос отказа депутатов от услуг "Аэрофлота"
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РИА Новости

В Госдуме обсудили вопрос отказа депутатов от услуг "Аэрофлота"

21:45 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Члены думского комитета по регламенту на заседании в четверг вновь подняли тему о возможности смены авиакомпании "Аэрофлот", услугами которой пользуется депутатский корпус: по мнению депутатов, у компании необоснованно высокие цены на билеты, в то время как на рынке есть более выгодные предложения.
Первым вопрос об авиабилетах поднял депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Депутат рассказал, что в последнее время ему приходят письма с рекомендациями о заблаговременной покупке и сдаче билетов в случае отказа от полета. Он отметил, что следовать этим рекомендациям не всегда возможно.
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Тему авиабилетов также продолжила депутат от "Единой России" Лариса Шойгу. Она напомнила, что вопрос о замене "Аэрофлота" поднимался еще в прошлом созыве, но тогда это сделать не удалось, хотя комитет по регламенту прилагал большие усилия.
"Здесь, очевидно, снова вопрос нужно ставить о смене компании, которая продает нам билеты - билеты компании "Аэрофлот" все-таки самые дорогие", - заметила она.
Продолжая тему сложности возврата билетов в необходимый двухнедельный срок, Шойгу добавила, что среди депутатов очень много "списочников", которые представляют интересы нескольких регионов, в связи с чем сложно заранее знать, куда депутат отправится в региональную неделю.
Дискуссию поддержала коллега Шойгу по фракции Наталья Костенко.
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"На 30% билеты, те, что мы в кассе покупаем, дороже, чем те, которые мы можем купить на сайте", - добавила она.
Также Костенко выразила мнение, что авиакомпания могла бы предоставлять депутатам скидки за счет объемов покупки билетов.
Глава комитета Ольга Савастьянова, выслушав заявления коллег, предложила обсудить обозначенную проблему в рамках фракций.
"Я предлагаю поступить следующим образом. Давайте тогда каждая фракция (передаст) перечень тех проблем, которые у вас есть, в управление делами, и на одном из заседаний управление делами по всем этим вопросам доложит. Давайте от каждой фракции вопросы. Просто я считаю, нужно с каждой разбираться конкретно", - подытожила она.
Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.
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ТуризмНовости - ТуризмОльга СавастьяноваНаталья КостенкоАэрофлотГосдума РФОлег НиловРоссияПолитика
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