Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента

"Если они узнают, что я переходил улицу и, может, сделал это на красный или еще что, то: "Давайте объявим ему импичмент". Так что, может, нам придется сделать это снова, потому что эти люди совсем сошли с ума. Но я побеждал их всю свою жизнь и сделаю это снова, если понадобится", - сказал он в обращении, посвященном завершению импичмента.