Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T21:38+0300
https://ria.ru/20200206/1564372363.html
Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564310564_0:152:2047:1303_1036x0_80_0_0_67512ad5fb04123b33ce5cc9d6fdca36.jpg
РИА Новости

Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента

21:38 06.02.2020
452
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что демократы готовы объявить ему импичмент за что угодно и могут снова попытаться сделать это.
"Если они узнают, что я переходил улицу и, может, сделал это на красный или еще что, то: "Давайте объявим ему импичмент". Так что, может, нам придется сделать это снова, потому что эти люди совсем сошли с ума. Но я побеждал их всю свою жизнь и сделаю это снова, если понадобится", - сказал он в обращении, посвященном завершению импичмента.
Импичмент президента США Дональда Трампа
Вчера, 12:17
В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
11130000
Обсудить 2
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Самолет авиакомпании Аэрофлот
В Госдуме обсудили вопрос отказа депутатов от услуг "Аэрофлота"
Лондон
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
Разлив нефти
В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Российские военные посетят Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Лента новостейМолния