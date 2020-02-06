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https://ria.ru/20200206/1564372232.html
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
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РИА Новости

Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине

21:30 06.02.2020
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 6 фев – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что представители западных стран в Совбезе, обвиняющие Россию в якобы имевшей место агрессии против Украины и призывающие Москву к исполнению минских соглашений, так и не читали этот документ.
В ходе заседания СБ ООН с участием председателя ОБСЕ Эди Рамы ряд западных дипломатов, в том числе представители США, Британии, Германии, Франции, Эстонии призывали Россию к исполнению минских соглашений, при этом подчеркивая, что Крым якобы был аннексирован, а права татарских меньшинств в нем нарушаются.
"К сожалению, из выступлений ряда наших коллег, в частности постпреда Германии, мы можем сделать вывод о том, что этим беспочвенным страшилкам (о мнимой российской агрессии – ред.) они по-прежнему готовы подпевать, даже несмотря на то, что их опроверг в этом зале и в их присутствии сам бывший глава СММ (Эртугрул – ред.) Апакан", - сказал Полянский.
"В целом, как мы видим из выступлений наших западных коллег, минские соглашения по-прежнему никто из вас не читал и читать не собирается. Чувствуется, что вам гораздо выгоднее упрямо представлять Россию в качестве стороны конфликта вопреки фактам и здравому смыслу, подыгрывая при этом попыткам киевских властей уйти от ответственности", - заявил первый зампостпреда РФ.
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По его словам, таким образом представители Запада выдают карт-бланш киевским властям "на любые дискриминационные действия против своих же русскоязычных граждан".
Как указал дипломат, несмотря на существенные дипломатические усилия, до разрешения кризиса на Украине еще далеко. "В этом контексте призываем самым решительным и беспристрастным образом реагировать на регулярно звучащие из Киева заявления о желании пересмотреть минские соглашения, которым 12 февраля исполняется пять лет. Свою полную поддержку этого документа Совет Безопасности закрепил в резолюции 2202", - заявил Полянский.
Он отметил, что примеров такой ревизионистской линии Киева множество. "Достаточно процитировать слова представителя Украины в политической подгруппе контактной группы Резникова, который в одном из интервью 23 января сказал о том, что позиция президента Зеленского остается неизменной и сводится к тому, что минские соглашения, как минимум, частично подлежат пересмотру", - пояснил первый зампостпреда РФ.
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"Интересно было бы узнать мнение наших немецких и французских коллег – как согласуются подобные предложения с их видением перспектив украинского урегулирования и когда они, наконец, перестанут отрицать очевидное. За прошедшие пять лет ни одно политическое обязательство Киев так и не выполнил, уходя под любыми предлогами от диалога со своими же гражданами и последовательно прикрываясь мнимой российской агрессией, доказательств которой пока так никто и не смог представить", - подчеркнул Полянский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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