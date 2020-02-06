Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России

МОСКВА 6 фев — РИА Новости. По завершении переходного периода после По завершении переходного периода после Brexit власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России , говорится в опубликованном на сайте британского правительства документе

Так, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, бесшовные стальные или металлические трубы, мочевинe и нитрат аммония.

При этом наложенные Евросоюзом пошлины на ряд других товаров останутся в силе.

Великобритания покинула Европейский союз 31 января, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.