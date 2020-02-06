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Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
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РИА Новости

Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России

21:30 06.02.2020 (обновлено: 23:48 06.02.2020)
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© Depositphotos / samotЛондон
Лондон
© Depositphotos / samot
МОСКВА 6 фев — РИА Новости. По завершении переходного периода после Brexit власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России, говорится в опубликованном на сайте британского правительства документе.
Так, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, бесшовные стальные или металлические трубы, мочевинe и нитрат аммония.
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При этом наложенные Евросоюзом пошлины на ряд других товаров останутся в силе.
Великобритания покинула Европейский союз 31 января, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
Соединенное Королевство состояло в ЕС 47 лет, однако полной интеграции в Европу за это время не произошло: Британия сохранила свою валюту и не вошла в Шенген.
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