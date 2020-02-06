Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России

Так, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, бесшовные стальные или металлические трубы, мочевинe и нитрат аммония.
При этом наложенные Евросоюзом пошлины на ряд других товаров останутся в силе.
Великобритания покинула Европейский союз 31 января, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
Соединенное Королевство состояло в ЕС 47 лет, однако полной интеграции в Европу за это время не произошло: Британия сохранила свою валюту и не вошла в Шенген.