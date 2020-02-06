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В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
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РИА Новости

В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд

21:05 06.02.2020 (обновлено: 21:06 06.02.2020)
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© AP Photo / Patrick Semansky Разлив нефти
 Разлив нефти
© AP Photo / Patrick Semansky
Разлив нефти. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Перевозивший нефть поезд в Канаде сошел с рельсов и загорелся, близлежащая деревня эвакуирована, сообщает телеканал CBC.
Инцидент произошел около 6.15 по местному времени (около 15.15 мск) в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.
Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.
Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало. Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.
В декабре 2019 года практически на том же месте с рельсов также сошел грузовой поезд с нефтью, что привело к разливу более полутора миллионов литров нефти.
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