В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Перевозивший нефть поезд в Канаде сошел с рельсов и загорелся, близлежащая деревня эвакуирована, сообщает телеканал Перевозивший нефть поезд в Канаде сошел с рельсов и загорелся, близлежащая деревня эвакуирована, сообщает телеканал CBC

Инцидент произошел около 6.15 по местному времени (около 15.15 мск) в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало. Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.