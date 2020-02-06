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В Сеуле почтили память российского дипломата Чиркина
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РИА Новости

В Сеуле почтили память российского дипломата Чиркина

21:00 06.02.2020 (обновлено: 21:01 06.02.2020)
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© Фото : Посольство России в Республике Корея 주한 러시아대사관Сотрудники Посольства России в Республике Корея почтили память русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина
Сотрудники Посольства России в Республике Корея почтили память русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина
© Фото : Посольство России в Республике Корея 주한 러시아대사관
Сотрудники Посольства России в Республике Корея почтили память русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина
СЕУЛ, 6 фев - РИА Новости. Память видного дипломата и востоковеда Сергея Виссарионовича Чиркина, служившего в генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах, почтили сегодня сотрудники российского посольства и соотечественники, проживающие в Республике Корея.
В ходе своего выступления перед собравшимися посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик отметил особые заслуги Чиркина в организации переноса во Владивосток праха русских моряков легендарного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", героически погибших в неравном бою в порту Чемульпо (ныне Инчхон) в первый день Русско-японской войны. С 2011 года, когда исполнилось 100 лет с момента этого знаменательного события, посещение могилы дипломата, имя которого в течение многих лет оставалось незаслуженно забыто, стало традиционным.
"Участие в сегодняшней церемонии наших дипломатов, сотрудников российских загранучреждений, учащихся старших классов школы при посольстве России в Сеуле, а также наших граждан, проживающих в РК, является наглядным свидетельством того, что мы помним свою историю и чтим память соотечественников, достойно исполнявших свой профессиональный долг и всегда остававшихся верными Родине. Жизнь Сергея Виссарионовича является достойным образцом добросовестного и профессионального служения своей стране на дипломатическом поприще", - заявил посол.
После проведения заупокойной литии на сеульском кладбище для иностранцев "Янхваджин" к могиле дипломата, завершившего свой жизненный путь в Корее в 1943 году, были возложены цветы.
© Фото : Посольство России в Республике Корея 주한 러시아대사관Сотрудники Посольства России в Республике Корея почтили память русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина
Сотрудники Посольства России в Республике Корея почтили память русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина
© Фото : Посольство России в Республике Корея 주한 러시아대사관
Сотрудники Посольства России в Республике Корея почтили память русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина
Работа Сергея Чиркина в Сеуле пришлась на непростой период, когда Корея после поражения России в войне с Японией была уже под колониальным господством своего восточного соседа. Дипломатические отношения Российской империи с Корейским королевством были установлены еще в 1884 году в результате подписания договора о дружбе и торговле. В следующем году в Сеуле была официально открыта российская дипломатическая миссия, к 1890 году получившая собственное здание в центральном районе Чондон. Именно в нем в 1896-1897 годы, спасаясь от преследования японцев, укрывался последний корейский король Коджон. Внезапное нападение в бухте Чемульпо и оккупация столицы японскими войсками в 1904 году вынудили сотрудников дипмиссии покинуть страну до окончания войны. Портсмутским мирным договором Россия признала преобладание японских интересов в Корее, но гарантировала сохранение положения своих подданных на равном положении с другими иностранцами.
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Дипломатическая миссия продолжила работу и после аннексии Кореи в 1910 году, теперь в качестве генконсульства на территории японского генерал-губернаторства. Октябрьскую революцию 1917 года Японская империя не признала, поэтому российские дипломаты продолжали жить и работать в здании миссии. К ним вскоре присоединился и Сергей Чиркин, служивший после Кореи в Туркестане, а после революции эмигрировавший в Персию. В 1925 году после установления дипломатических отношений Японии с СССР здание дипмиссии перешло в распоряжение советского генконсульства, которое функционировало вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне. Чиркин, долгие годы преподававший в Сеуле русский и иностранные языки и пользовавшийся уважением иностранного дипкорпуса, до этого момента не дожил.
В 1946 году персонал советского генконсульства был выдворен американской оккупационной администрацией, в ведение которой попала территория Кореи к югу от 38-й параллели. А двумя годами позже в Сеуле было объявлено о создании Республики Корея. Во время Корейской войны здание российской миссии было практически полностью разрушено, а уцелевшая башня после реставрации в 1973 году была включена в список культурного наследия. 30 сентября 1990 года Республика Корея установила дипломатические отношения с СССР, после чего в Сеуле вновь появились советские и затем российские дипломаты. В июле 2002 года недалеко от исторического месторасположения дипмиссии было открыто новое здание посольства. Это первое посольство Российской Федерации, построенное за рубежом после распада СССР.
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Варяг (крейсер)Русско-японская война (1904-1905)Южная КореяРоссияВ мире
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