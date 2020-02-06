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Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
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РИА Новости

Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента

20:58 06.02.2020 (обновлено: 21:00 06.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента.
"Эти люди злобные... Они держатся вместе и злобные как черти. Возможно, они еще вернутся, чтобы получить больше", - заявил Трамп, говоря о демократах.
Он также заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - "ужасный человек".
Трамп в очередной раз высмеял слова Пелоси о том, что она молится о благе Трампа. "Она, может, и молится, но о прямо противоположном", - сказал Трамп.
Вражда между Трампом и Пелоси приобрела в последние полгода открытый характер. По сообщениям СМИ, президент и спикер палаты представителей не разговаривали с октября 2017 года, когда они поссорились на встрече в Белом доме. Пелоси тогда обвинила Трампа в том, что за его действиями стоит Россия, и покинула встречу. И Трамп, и Пелоси после той встречи обвинили друг друга в эмоциональном срыве.
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Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
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